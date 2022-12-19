299-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:14 Станом на ранок 19 грудня в енергосистемі України склалася важка ситуація, заявили в компанії "Укренерго". "Всю ніч ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні. Завдяки професійній роботі Повітряних сил оборони ворог своєї мети в повному обсязі не досяг, але, на жаль, є кілька влучань в об’єкти інфраструктури... Наразі найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах. Введено графіки аварійних відключень в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та місті Київ. Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час", – ідеться в коментарі "Укренерго".

10:57 Росіяни обстріляли центр Херсона. Будівля обласної адміністрації зазнала ушкоджень.

10:47 Вночі у небі над Києвом було зафіксовано 23 ворожі БПЛА, 18 з них знищено, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Загалом сили ППО збили 30 з 35 щахедів, що вночі атакували Україну, отже, всі п'ять незбитих дронів атакували Київ, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, постраждалих внаслідок атаки немає, уламки дронів пошкодили проїжджу частину в Солом'янському районі та вікна багатоповерхівки у Шевченківському районі.

10:22 У росіян лишилось запасів ракет на дві, максимум чотири атаки, вважає секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов: "Якщо рахувати на великі атаки, які у нас уже відбулися, то у них залишилося максимум на дві-три, може, на чотири нашкребуть. Але тоді вони повністю залишаться без ракет, що є неприпустимо, адже у них можуть з’явитися зовсім інші виклики і вони мають хоч якийсь запас залишити. Ту межу, яку по нормативах вони б мали втримувати, вони її вже пройшли і пройшли доволі давно". Однак, уточнив він, в арсеналі росіян достатньо ракет С-300.

10:01 Вночі росіяни атакували Україну 35 дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", 30 з яких знищили Повітряні Сили ЗСУ.

09:43 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Російське маріонеткове військове угрупування "Вагнер" продовжує відігравати важливу роль у боях на виснаження сил навколо міста Бахмут Донецької області. В останні місяці вона розробила наступальну тактику з використанням великої кількості завербованих нею погано підготовлених засуджених. Окремим бійцям, ймовірно, видаються смартфони або планшети, які показують призначену їм вісь наступу і цілі штурму, накладені на комерційні супутникові знімки. На рівні взводу і вище командири, ймовірно, залишаються в укритті і віддають накази по рації, отримуючи інформацію з відеоканалів з невеликих безпілотних літальних апаратів. Окремим особам і відділенням наказують рухатися заздалегідь спланованим маршрутом, часто за вогневої підтримки, рідше разом з броньованою технікою. Бійцям "Вагнера", які без дозволу відхиляються від маршрутів штурму, найімовірніше, погрожують розстрілом без суду і слідства. Ця жорстока тактика має на меті зберегти цінні ресурси "Вагнера" – досвідчених командирів і бронетехніку – за рахунок більш доступних новобранців-засуджених, яких організація оцінює як витратний матеріал.

09:25 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 98 800 (+520) осіб, танків – 2988 (+1) од., бойових броньованих машин – 5969 (+6) од., артилерійських систем – 1953 (+5) од., РСЗВ – 410 (+0) од., засобів ППО – 212 (+1) од., літаків – 281 (+0) од., гелікоптерів – 264 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8) од., крилатих ракет – 653 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4592 (+13) од., спеціальної техніки – 175 (+1) од. Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

87,4% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

76,3% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

63,4% артилерійських систем (з них 0,7% за минулий тиждень),

36,8% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

22,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

29,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

15,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів за допомогою БПлА типу “Shahed-136”, а також здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти, цивільна інфраструктура та мирне населення. Поточну добу противник розпочав із застосування ударних БПлА, детальна інформація буде надана після уточнення. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському напрямку мінометних обстрілів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області та Білокопитове -Сумської. На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Фиголівка, Дворічна та Новомлинськ Харківської області. На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Ягідне, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку та Діброву Луганської області. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та реактивної артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області. На Авдіївському напрямку обстріли зафіксовано біля Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник уражав з реактивної та ствольної артилерії райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Новоандріївка, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області; Червоногригорівка і Нікополь - Дніпропетровської та Садове, Херсон, Комишани і Кізомис Херсонської області. Є постраждалі серед мирних жителів. Окупанти продовжують обшуки населення на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей. Особлива увага приділяється мобільним телефонам і смартфонам. Збільшилась кількість загарбників у населених пунктах Мелітопольського району. Крім того, російські окупанти розглядають можливість залучення до участі у бойових діях колишніх поліцейських, які перейшли на бік ворога. Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. У той же час наші захисниками збили cім БпЛА типу “Shahed-136”. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, район зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів противника, а також радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби “Зоопарк”.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Представник Головного управління військової розвідки України Андрій Юсов повідомив, що російські військові отримали нову партію безпілотників іранського виробництва і продовжують переговори з Іраном про придбання балістичних ракетних комплексів.

• Українські та російські джерела повідомляють про продовження позиційних боїв на лінії Сватове-Кремінна.

• Українські та російські джерела повідомили, що тривають бої на околицях Бахмута, а також на північний схід і південь від міста. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Яковлівку Донецької області, на північний схід від Соледара.

• Російські джерела стверджують, що українські війська витіснили російські війська з позицій, які вони утримували протягом тривалого часу поблизу Бахмута.

• Український посадовець заявив, що російські сили передислоковують підрозділи зі східного (лівого) берега річки Дніпро в Херсонській області, і що поки що рано говорити про відхід російських військ. Російські та українські сили продовжували наносити регулярні артилерійські та ракетні удари через річку Дніпро.

• Український Генеральний штаб повідомив, що 16 грудня українські війська завдали ударів по двох місцях зосередження російських військ та двох складах боєприпасів у Запорізькій області, поранивши 150 військовослужбовців та знищивши 10 одиниць техніки. Український мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські війська встановлюють у Мелітополі протитанкові оборонні споруди "Зуби дракона".

• Російські війська та окупаційна влада продовжують боротися з гострою нестачею медичного персоналу та медикаментів.