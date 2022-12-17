Британський прем'єр розпорядився провести аудит допомоги Україні.

Це викликало занепокоєння передовсім у генштабі Об’єднаного Королівства.

 

 

Прем'єрміністр Великої Британії Ріші Сунак дав доручення провести аудит британської військової допомоги Україні. Повідомлення про це з’явилося в телевізійній програмі Newsnight  на каналі ВВС з покликом на джерела в британському уряді. Ця новина, зазначили модератори програми Newsnight, викликала побоювання, що «прем'єрміністр може дотримуватись надмірно обережного підходу» щодо України та військових поставок Києву.

 

Як повідомило одне з джерел, аудит, який вимагає Сунак, має на меті оцінити хід конфлікту та значимість військового внеску Великої Британії в Україну та перевірити, як використовується військова допомога Лондона. «Йдеться про те, щоб подивитися на те, що ми вклали, що ми отримали», – заявив він.

 

Водночас, випливає із повідомлення, в уряді продовжують запевняти, що Сунак рішуче підтримує Україну. «Джерело на Давнінг-стріт додало, що неправда те, що Сунак надмірно обережний. Підтримка уряду Великої Британії Україні непохитна», – цитує чиновника ВВС.

 

Проте прохання провести аудит все ж викликало в деяких британських урядових колах певні побоювання. Особливо з урахуванням попереджень воєначальників, що постачання зброї Україні найближчими зимовими місяцями може стати вирішальним для ходу російсько-української війни. «Війни не виграють [за допомогою зведених звітів]. Війни виграє чуття. На початку це був Борис [Джонсон], який сказав: "Діймо!". Так що Ріші потрібно знайти в собі "внутрішнього Бориса" в царині міжнародної політики, але, звичайно, не у будь-яких інших сферах», – каже одне з джерел.

 

Певну стурбованість висловив і голова британського генштабу Тоні Радакін (Tony Radakin). Він пояснив, що зараз російська військова «комірчина порожня» (cupboard is bare) і закликав продовжувати військову підтримку України. «Надзвичайні часи вимагають надзвичайної відповіді. Тому Росія і зазнає поразки. А вільний світ перемагає. Якщо ми збережемо нашу згуртованість і рішучість, то здобути справжню перемогу – цілком у наших силах», – сказав Радакін  під час лекції в Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень.

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