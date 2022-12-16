296-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:41 У Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок. "Є руйнування. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють екстрені служби", – поінформував заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

09:23 У Києві пролунали вибухи у Деснянському районі, поінформував Віталій Кличко. "Всі служби їдуть на місце. Залишайтеся в укриттях!" – закликав голова міста. О 09:35 у Києві знову вибухнуло, а згодом і втретє, у Голосіївському районі.

09:09 У кількох областях зафіксовано "прильоти" по енергетичній інфраструктурі, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко. Згодом із Харкова та Полтави повідомили: світло повністю щезло.

09:04 Росіяни завдали три удари по критичній інфраструктурі Харківщини під час ракетної атаки на Україну у п'ятницю. За попередньою інформацією від ОВА, постраждалих немає. Міський голова Харкова Ігор Терехов попередив мешканців міста: можуть бути проблеми із електрикою.

08:34 Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що Росія випустила по території України кількадесят ракет. "Очікуємо приблизно 60 штук", – додав він.

08:15 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині. Протягом минулої доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари, 2 з яких - по цивільних об’єктах міста Харкова. Також ворог здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по житлових кварталах, є загиблі серед мирного населення. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних обстрілів зазнали населені пункти Запсілля та Попівка Сумської області. На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів Червона Зоря, Висока Яруга, Красне, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області. На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільшана, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони Макіївки, Площанки, Червонопопівки Луганської області та Ямполівки, Торського і Ведмежого Донецької області. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли по районах населених пунктів. Зокрема це - Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області. На Авдіївському напрямку постраждали Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпілське, Оріхів і Кам’янське на Запоріжжі; Марганець і Нікополь Дніпропетровської області та Новотягинка, Іванівка, Токарівка, Інгулець, Придніпровське, Антонівка, Дніпровське, Херсон, Білозерка і Янтарне Херсонської області . За уточненою інформацією, 14 грудня, в районі населеного пункту Токмак Запорізької області, Сили оборони знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу. Близько 180 військовослужбовців противника отримали поранення. У Лазурному Херсонської області було знищено до 30 окупантів. Крім того, відзначається робота російських мобільних крематоріїв у у місті Токмак. З метою поповнення поточних втрат окупантів продовжується агітація військовослужбовців строкової служби на службу за контрактом. Зокрема, такі процеси тривають у підрозділах 1-ї танкової армії західного військового округу. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Також наші захисники збили два БпЛА типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 5 пунктів управління, 4 райони зосередження особового складу противника, 6 артилерійських позицій, 2 склади боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів.

07:41 Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна" з урахуванням умов, що склалися з початком широкомасштабного російського вторгнення. Як передає "Укрінформ", "за" проголосували 82 країни, "проти" – 14, "утрималися" – 80. "Проти" голосували Білорусь, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Казахстан, Малі, Нікарагуа, Росія, Судан, Сирія, Зімбабве. Крім положень, які містилися в резолюціях за попередні роки щодо прав людини на півострові, нинішній документ засуджує використання Росією Криму з метою агресії проти України та для підтримки спроби незаконної анексії Херсонської та Запорізької областей. Генасамблея засуджує "розпалювання ненависті до України та українців, а також поширення дезінформації, що виправдовує агресію Російської Федерації проти України, у тому числі через систему освіти".

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія може створювати умови для проведення нового наступу на Україну – можливо, на Київ – взимку 2023 року. Успіх такого наступу є надзвичайно малоймовірним. Напад Росії з боку Білорусі наразі не є неминучим.

• Цілі президента Росії Володимира Путіна в Україні не змінилися.

• Путін використовує два одночасних військових зусилля для досягнення своєї мети – завоювання України та отримання значних поступок.

• Путін, ймовірно, створює умови для відновлення наступу до весни 2023 року, щоб змусити Україну піти на поступки.

• Російські війська можуть створювати умови для наступу з білоруської території, хоча ISW продовжує оцінювати, що білоруські військові не приєднаються до бойових дій в Україні.

• За повідомленнями, українські сили продовжують контрнаступальні операції в напрямку Кремінної та Сватового.

• Російські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки.

• Російські війська продовжували оборонні операції на південь від річки Дніпро на півдні України.

• Російський офіцерський корпус продовжує зазнавати великих втрат в Україні.

• Українські партизани здійснили диверсію на трансформаторній підстанції в Бердянську Запорізької області.

07:02 Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила: голови держав та урядів країн ЄС остаточно затвердили рішення про виділення Україні макрофінансової допомогиобсягом 18 мільярдів євро. "Ми будемо продовжувати підтримувати Україну так довго, як це буде необхідним. Європейський Союз у цьому році підтримав Україну фінансово, з виділенням 19,7 мільярда євро, і, завдяки Чеському головуванню ЄС, наша пропозиція щодо додаткового виділення 18 мільярдів євро у 2023 році була схвалена сьогодні. ЄС перебуває на передовому фронті у підтримці своїх сусідів, як це має бути, і так буде й надалі", – заявила вона, згідно з "Укрінформом".