За минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип на Львівщині зросла на 25%.

 

За минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип у Львові і на Львівщині стрімко зросла, хворих стало більше майже на 25%. В області занедужало понад 13 тисяч людей, 49% із них становлять діти. Про це повідомила головна епідеміологиня Львівщини Наталія Іванченко-Тімко виданню Tvoemisto.tv.

 

Загалом із початку епідсезону на Львівщині лабораторно підтвердили 821 випадок грипу: абсолютна більшість – вірус грипу А, лише кілька – грипу В. За словами епідеміологині, пік захворюваності на грип може бути після Нового року та Різдвяних свят. 

 

«Зараз одночасно циркулюють і коронавірус, і вірус грипу. Але за результатами швидких тестів, які роблять сімейні лікарі у поліклініках, та лабораторних досліджень, тобто ПЛР-тестів, домінувальним є вірус грипу А», – зазначила вона.

 

Вірус грипу А більш контагіозний, тобто заразний, аніж віруси грипу В чи С. Джерелом і резервуаром його є хвора людина. Інкубаційний період триває до семи днів, у середньому два-чотири дні. Передається недуга повітряно-крапельним шляхом. Із краплями слизу від хворого під час кашлю і чхання вірус грипу може долати відстань до трьох з половиною метрів. Зараження ймовірне через предмети хатнього вжитку (рушник, посуд, клямки, брудні руки тощо). Надалі можливе потрапляння вірусу на губи, в ніздрі, у ротову порожнину, а звідти – у дихальні шляхи.

 

Хворобу супроводжує гострий біль у горлі, біль голови, раптове підвищення температури, сильний і виснажливий кашель. Також може з’явитися біль в очних яблуках, ломота в тілі та суглобах. Серед симптомів лікарі називають також нудоту, діарею, порушення загального самопочуття. Усім хворим, але частіше дітям, може дошкуляти нападоподібний сухий кашель без мокротиння, який виникає раптово, а також висока температура до 39 градусів та запалення вуха, тобто отит. У людей старшого віку – порушення свідомості аж до її втрати. 

 

15.12.2022

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