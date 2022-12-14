У Росії скасовують кримінальну відповідальність за злочини в Україні.

Відповідний законопроєкт держдума РФ ухвалила в першому читанні.

Державна дума Росії ухвалила в першому читанні законопроєкт, який знімає кримінальну відповідальність за злочини на окупованих територіях України в тому випадку, якщо вони були «скоєні заради захисту інтересів Росії». Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Пояснень того, що саме означає «заради захисту інтересів Росії», у законопроєкті немає.



Автори документа – член ради федерації Андрєй Клішас та депутат держдуми Павел Крашенінніков, представники урядової партії «Єдина Росія»

У пояснювальній записці до законопроєкта зазначено, що закон стосуватиметься дій у так званих «ДНР» та «ЛНР», а також у Херсонській та Запорізькій областях до 30 вересня 2022 року – тобто на територіях, про анексію яких 30 вересня оголосив російський лідер Путін. Які саме кримінальні злочини звільняться від кримінальної відповідальності, у документах не конкретизовано.

Дослівно у законопроєті сказано: «Не є злочинним та карогідним діяння, відповідальність за вчинення якого встановлено нормативними правовими актами України, якщо воно містить ознаки злочину, передбаченого Кримінальним кодексом Російської Федерації, але було спрямоване на захист інтересів Російської Федерації, Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки або інтересів громадян або організацій Російської Федерації, Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, населення та організацій Запорізької області, Херсонської області, що охороняються законом».

На ухвалення законопроєкту у першому читанні звернуло увагу юридичне видання «Адвокатская улица». Один із його експертів, юрист Міхаіл Беньяш вважає, що така норма дозволяє суддям звільняти від відповідальності будь-якого злочинця та відкриває величезні можливості для корупційних схем. «Країна фактично заявляє: "Здійснюйте будь-які злочини на захист моїх інтересів, я вам все пробачу". Це просто дичина», – сказав Беньяш.