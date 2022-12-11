Рада ЄУ вирішила питання з наданням Україні 18 млрд євро на 2023 рік.

Таким чином вдасться обійти вето Угорщини щодо цієї фінансової допомоги.

Рада Європейської Унії домовилася щодо законодавчого пакету, який дозволить Україні отримати фінансову допомогу на 2023 рік на суму 18 мільярдів євро. Про це повідомила газета České noviny з покликом на комюніке Ради ЄУ, опубліковане на її офіційному сайтів. Тепер ця пропозиція буде подана ​​до Європейського Парламенту. Таким чином вдасться обійти вето Угорщини, застосоване сьомого грудня на засіданні міністрів фінансів країн-членів ЄУ в Брюсселі.

«Рада досягла згоди щодо пакету законодавчих актів, який дозволить ЄУ надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року на суму 18 млрд євро. Пропозиція була схвалена Радою сьогодні в письмовій формі і буде подана до Європейського Парламенту для можливого ухвалення наступного тижня. Метою є надання короткострокової фінансової допомоги, фінансування невідкладних потреб України, відновлення критично важливої інфраструктури та початкова підтримка сталого повоєнного відновлення з метою допомоги Україні на її шляху до європейської інтеґрації», – йдеться в комюніке ради.

«Україна може розраховувати на Євроунію. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, в тому числі й фінансово, стільки, скільки потрібно», – заявив Збинек Станюра (Zbyněk Stanjura) – міністр фінансів Чехії, яка наразі головує в Раді ЄУ.

У документі Ради ЄУ пояснюється, що сума кредиту, який буде надано Україні 2023 року, становитиме 18 млрд євро з 10-річнимо пільговим періодом. Держави-члени Євроунії покриватимуть основну частину відсоткових витрат. Гарантії щодо цього запозичення будуть надані або з бюджету Євроунії або країнами-членами ЄУ.