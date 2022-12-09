СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП.

 

СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП. Як встановило слідство, священнослужитель з анонімного акаунту в Facebook поширював антиукраїнські дописи. Також у нього вдома і в приміщеннях семінарії під час обшуків виявили літературу з проросійською пропагандою. За скоєне йому загрожує до трьох років ув'язнення. 

 

 

Про вручення підозри стало відомо з повідомлення пресслужби СБУ.

 

«Архієпископ поширював через соцмережі дописи, якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті. Щоб "розганяти" деструктивний контент, ректор установи використовував анонімний профіль у соцмережі Facebook, а для підготовки своїх "публікацій" користувався наративами російських пропагандистів», – йдеться у повідомленні.

 

Крім того, під час обшуків за місцем проживання і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала тези російської пропаганди щодо внутрішньої ситуації в Україні.

 

Наразі архієпископу повідомили про підозру за ч.1 ст.161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності). Санкція статті передбачає максимум до трьох років ув'язнення.


Зазначимо, що згідно з інформацією на сайті Почаївської семінарії, її ректором є архієпископ Іов Смакоуз. Чоловікові 58 років, він уродженець Почаєва. Тривалий час керував парафіями УПЦ МП в Канаді, а в 2018 році його призначили ректором Почаївської духовної семінарії.
 

 

Архієпископ Іов (в миру Віктор Федорович Смакоуз)

 

У 1987 році закінчив Ленінградську духовну семінарію, а в 1991 році — Санкт-Петербурзьку духовну академію зі ступенем кандидата богослов'я. Навчальним комітетом направлений до митрополита Київського Філарета Денисенка на викладацьку роботу, який благословив йому викладання у відроджуваній Київській семінарії. Того ж року став ієреєм в Києво-Печерській лаврі, там же в 1997 році пострижений в чернецтво з іменем Йов (Іов). З 30 березня 1999 — єпископ Сумський та Охтирський Української православної церкви Московського патріархату.  

Рішенням синоду Російської православної церкви в 2005 був призначений єпископом Каширським, вікарієм Московської єпархії, керуючим парафіями Московської патріархії в Канаді, а з 2010 року також і парафіями Московської патріархії у США.

В 2018 році синод РПЦ відправив його на служіння в межах Української православної церкви Московського патріархату, рішенням синоду якої він призначений єпископом Шумським, вікарієм Тернопільської єпархії і ректором Почаївської духовної семінарії.

09.12.2022

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