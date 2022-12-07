США внесли в чорний список 24 компанії за постачання військових технологій до Росії.

Також до списку ввійшли компанії, які підтримують ядерну програму Пакистану та електронну промисловість Ірану.

Адміністрація Байдена в середу, сьомого листопада, додала 24 компанії до чорного списку структур, які підлягають експортному контролю за підтримку військової промисловості Росії, ядерної діяльності Пакистану або за постачання, призначені для іранської компанії, яка виробляє електроніку. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Йдеться про компанії, розташовані в Латвії, Пакистані, Росії, Сінгапурі та Швейцарії. «Компанії були включені до чорного списку з міркувань національної безпеки та зовнішньої політики», – повідомило Міністерство торгівлі США. Серед компаній – латвійська Fiber Optic Solutions, яка виробляє оптоволоконні гіроскопи та інше обладнання, а також російський виробник комп'ютерного обладнання Kraftway. Окрім того, до списку ввійшли російські АТ «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», LLC Fibersense, НВК «Оптолинк», ТОВ «МПК Миландр», ICC JSC Milandr, ТОВ «Миландр ЭК», ТОВ «Милур ИС»; холдингова компанія «Росэлектроника» та швейцарська компанія Milur SA.

Міністерство торгівлі США також додало до списку чотири сінгапурські компанії за постачання або спроби поставок, призначених для іранської компанії Pardazan System Namad Arman (PASNA), на яку 2018 року було накладено американські санкції.

Адміністрація Байдена також включила до списку 10 компаній у Пакистані та ОАЕ, які, за твердженням Білого дому, «становлять неприйнятний ризик використання або перескерування товарів для ядерної діяльності Пакистану чи беруть участь у ядерній діяльності та діяльності, пов'язаній з розповсюдженням ракет» Пакистану.

США активно використовують експортний контроль, щоб притягнути до відповідальності компанії, які підтримують російський військовий комплекс. Постачальники американських товарів відтепер мають отримувати спеціальну ліцензію, перш ніж здійснювати постачання компаніям, які включені до списку.