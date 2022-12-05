В Улан-Баторі протестувальники пішли на штурм Будинку уряду.

Протести через корупційний скандал тривають вже третій день поспіль.

У Монголії третій день поспіль тривають протести через гучний корупційний скандал. У понеділок, п’ятого грудня, в столиці країни Улан-Баторі тисячі протестувальників спершу зібралися на центральній площі Сухе-Батора, а потім спробували штурмувати урядові будівлі та підпалили ялинку в центрі площі. Про це повідомив монгольський інформаційний портал nеws.mn.

За фотографіями і відео, які поширюються, незрозуміло, чи вдалося протестувальникам увійти до самої будівлю уряду. Проте, портал nеws.mn повідомляє про те, що в ході атаки загинули четверо співробітників правопорядку.

Причиною для хвилювань став корупційний скандал. Під час перевірки даних з митниці на монгольсько-китайському кордоні з'ясувалося, що дані про кількість вугілля, яке було відправлено до Китаю, не збігаються з реальною кількістю, зафіксованою на кордоні. Є версія, що місцеві чиновники вкрали близько 6,5 мільйонів тонн вугілля – вартість якого може сягати двох мільярдів доларів США. Протестувальники вимагають від влади назвати імена та покарати винних чиновників.

86 відсотків експорту з Монголії поставляється до Китаю, причому вугілля становить понад половину цього обсягу. Міністр юстиції та внутрішніх справ Монголії Хішегегійн Нямбаатар повідомив, що уряд дипломатичною лінією звернувся до влади Пекіна з проханням про співпрацю з китайською прокуратурою, яка розслідує справу про крадіжку вугілля.