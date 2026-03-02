Країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти.

Експерти застерігають, що внаслідок війни в Перській затоці ціна бареля нафти може скочити до 100 доларів.

Організація країн-експортерів нафти та її партнери (ОПЕК+) домовилися збільшити максимально дозволений рівень видобутку нафти у квітні на 206 тисяч барелів на добу, порівняно з березнем. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Таке рішення ухвалено «через стійкі перспективи розвитку світової економіки та поточних здорових ринкових показників, що відображаються в низьких запасах нафти», повідомила прес-служба об'єднання за підсумками щомісячної відеоконференції, яка відбулася в неділю, першого березня.

Саудівська Аравія, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Казахстан, Алжир, Росія та Оман у вересні 2025 року завершили достроковий вихід зі скорочень на 2,2 мільйона барелів на добу, а в жовтні почали поступову відмову від додаткового обмеження виробництва ще на 1,6. На січень-березень 2026 року країни ОПЕК+ взяли паузу у збільшенні видобутку.

Відповідно до пресрелізу, залежно від ринкової кон'юнктури, добровільні обмеження можуть бути частково або повністю відновлені. Наступну зустріч ОПЕК+ заплановано на п’яте квітня.

Рішення про відновлення зростання видобутку ухвалено на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході й у Перській затоці, який загрожує перебоями у постачанні нафти. Вранці 28 лютого Ізраїль та США після кількох тижнів погроз завдали масованих повітряних ударів по Ірану. У відповідь Іран здійснив ракетні атаку проти Ізраїлю, а також вдарив по американських військових базах у низці країн Перської затоки та на Близькому Сході. Крім того, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що обмежує судноплавство в Ормузькій протоці, яка вважається головною нафтовою артерією світу. Понад 20% світової нафти транспортується через цю протоку.

Це спричинило стрімке зростання нафтової ціни. Так ціна марки Brent підскочила у неділю, першого березня, на 10% до приблизно 80 доларів за барель. Аналітики в царині енергетики прогнозують, що ціни можуть піднятися до 100 доларів. «Хоча вже самі військові дії піднімають ціни на нафту, ключовим чинником тут є закриття Ормузької протоки. Ми очікуємо, що ціни відкриються (після вихідних) набагато ближче до 100 доларів за барель і, можливо, перевищать цей рівень, якщо ми побачимо тривале блокування протоки», – сказав Аджай Пармар (Ajay Parmar), директор з енергетики та нафтопереробки компанії Independent Commodity Intelligence Services (ICIS). Справа в тому, що більшість власників танкерів, великих нафтових компаній та торгових домів призупинили транспортування сирої нафти, палива та зрідженого природного газу через Ормузьку протоку після того, як Тегеран попередив судна про небезпеку руху цим водним шляхом.