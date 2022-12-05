285-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:06 У селі Новософіївка у Запорізькій області під час повітряної атаки на Україну вибухами зруйнувано кілька приватних будинків. Двоє людей загинуло, ще двоє постраждало.

15:00 В Одесі пролунало кілька вибухів. Наразі в місті знеструмлено всі насосні станції та резервні лінії. Водопостачання немає ніде у місті.

14:57 Після ракетної атаки РФ Сумську область повністю від'єднано від електропостачання. Екстрене аварійне відключення застосували для запобігання порушень у роботі об'єднаної енергетичної системи України.

14:49 Співробітники Служби безпеки України продовжують контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП), нині – Мгарському Спасо-Преображенському чоловічjму монастирі Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та в єпархіальному управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.

14:32 Вилетіли стратегічні бомбардувальники ворога, може бути кілька хвиль атак, щоб розосередити ракети територією України та заплутати дії української протиповітряної оборони, повідомив речник Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат. Росіяни запустили ракети з району Волгодонська, Каспійського та Чорного морів.

13:59 У всіх українських областях оголошено повітряну тривогу. У небі над Україною багато ракет, повідомив голова Вінницької обласної адміністрації Сергій Борзов. Працює ППО.

13:31 Підтвердження від ЗСУ: Україна під ракетною атакою. О 13:18 полковник Анатолій Штефан повідомив: "Вони взагалі не досягнули своїх цілей військовим шляхом на фронті, тому знову ракетна атака. Бережіть себе і своїх рідних. Не нехтуйте заходами безпеки під час повітряної тривоги! Тримаємо стрій". Трохи згодом він додав: "Побажаємо нашим воїнам ППО і нашим воїнам-соколикам удачі. Віримо в вас і пишаємося вами!" У більшості областей оголошено повітряну тривогу.

12:37 Британська ґазета Financial Times визнала Президента України Володимира Зеленського "людиною року". Редакція зазначає, що в лютому більшість українців уже списали Зеленського "як щось на кшталт жарту, аматора, який силкується відповісти на виклик високої посади". Проте Президент, на думку FT, таки заслужив місце в історії завдяки надзвичайному прояву лідерства і волі. "Зеленський став уособленням мужності та стійкості українського народу в його боротьбі проти російської агресії... Він став прапороносцем для ліберальної демократії у більш широкому глобальному змаганні з авторитаризмом, що може визначити хід XXI століття", – ідеться в публікації.

12:02 В Іспанії виявили ще три пакунки з погрозами українським дипломатам. "Іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти із, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Розпочато слідчі дії", – повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. Загалом зафіксовано вже 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам у дванадцятьох країнах.

11:49 Вночі росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки одна людина загинула, троє зазнали поранень. "Поцілили у промислове підприємство. Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху. Ще троє людей поранені", – повідомив голова Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко. Компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявила про те, що під удар потрапили її потужності – втім згодом ці повідомлення постирали зі сторінок "Арселора" у соціальних мережах.

11:22 Президент Франції Емманюель Макрон назвав російські атаки на цивільну інфраструктуру воєнним злочином і визнав потребу розслідування проти Владіміра Путіна. Про це Макрон сказав у інтерв’ю CBS News, відповідаючи на запитання журналістки про відповідальність президента РФ. "Ми маємо зібрати всі докази воєнних злочинів… Маємо запустити всі юридичні процедури. Тому моя відповідь – так", – сказав французький лідер. Водночас Макрон підтвердив своє зацікавлення в збереженні прямого зв'язку із Владіміром Путіним. "Найкращий спосіб відновити взаємодію – зберегти цей прямий канал. Ізоляція – це найгірша річ. Особливо для такого лідера, як він", – сказав Макрон.

11:01 Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на вибух у російському Енгельсі на військовому аеродромі. "А хто ето сдєлал (фраза із російського серіалу, – ред.)? Хлопок на аеродромі Енгельс. Пишуть: пошкоджено два рашистські стратегічні бомбардувальники. Є загиблі та поранені. Скорбім. З Днем волонтера!" – прокоментував Ігнат.

10:46 На паркінгу авіаційної техніки на аеродромі під Рязанню (ймовірно на авіабазі Дягілєво) вибухнув бензовоз, пошкоджено літак, троє людей загинули, повідомляють російські інформагентства.

10:11 На аеродромі в Саратовській області зранку в понеділок пролунав вибух на злітно-посадковій смузі аеробази "Енґельс-1". Два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 зазнали пошкоджень. Щонайменше двоє військовослужбовців поранені, їх шпиталізували. Російські медії інформують, що аеробазу атакував безпілотний літальний апарат.

10:04 Від 24 лютого до РФ було депортовано або вимушено виїхало понад 2,8 млн українців, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

09:47 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом останніх місяців кількість польотів російської тактичної авіації над територією України значно скоротилася. Російські літаки зараз, ймовірно, здійснюють десятки місій на день, порівняно з максимальним показником до 300 на день у березні 2022 року. Наразі Росія втратила понад 60 літаків у конфлікті, включаючи, ймовірно, модернізований винищувач-бомбардувальник Су-24М та штурмовик Су-25 минулого тижня. Зменшення кількості вильотів, ймовірно, є наслідком постійної високої загрози з боку українських засобів ППО, обмежень на години нальотів російських літаків та погіршення погодних умов. Оскільки російська тактика наземних атак значною мірою покладається на візуальну ідентифікацію і некеровані боєприпаси, російські військово-повітряні сили, ймовірно, продовжуватимуть здійснювати низький рівень підтримки наземних операцій через погану зимову погоду.

09:25 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 91 690 (+540) осіб, танків – 2924 (+2) од., бойових броньованих машин – 5890 (+8) од., артилерійських систем – 1914 (+6) од., РСЗВ – 395 (+0) од., засобів ППО – 211 (+1) од., літаків – 281 (+0) од., гелікоптерів – 263 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9) од., крилатих ракет – 531 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4497 (+18) од., спеціальної техніки – 163 (+0) од. Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

85,5% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

74,7% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

62,1% артилерійських систем (з них 0,4% за минулий тиждень),

35,5% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

22,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,5% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

15,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області. Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 32 авіаційні удари, а також здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли населених пунктів Сопич, Сваркове і Заруцьке Сумської області. На Слобожанському напрямку обстрілів з різнокаліберної артилерії, з боку противника, зазнали райони населених пунктів Тимофіївка, Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча, Дворічна, Тавільжанка та Богданівське Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області; Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка, Площанка на Луганщині та Ямполівка і Андріївка Донецької області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій і намагаються покращити тактичне положення. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Соледар, Часів Яр, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Кліщіївка, Опитне, Курдюмівка, Залізне, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Веселе, Красногорівка, Марʼїнка, та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка, Нескучне, Золота Нива і Пречистівка на Донеччині та Новоандріївка, Новоданилівка, Залізничне, Гуляйполе, Червоне і Дорожнянка Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони понад двадцяти населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Російські окупанти не припиняють вогневого терору цивільного населення міста Херсон. За наявною інформацією, в Скадовському районі Херсонської області, противник посилив адміністративно-поліцейський режим та ввів комендантську годину. Переміщення між населеними пунктами заборонено цілодобово, пересування в населених пунктах дозволено тільки вдень. Підтверджено ураження Силами оборони району зосередження живої сили ворога в Якимівському районі Запорізької області. Втрати противника складають до 30 військовослужбовців пораненими та понад 10 мертвими. Українська авіація протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. В той же час наші воїни збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 4 БПлА окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ, а також один інший важливий об’єкт противника.

08:04 У Нью-Йорку в Карнеґі-холі відбувся урочистий концерт із нагоди 100-річчя виконання у цій залі "Щедрика" Миколи Леонтовича. Зі сцени виступили нью-йоркський хор "Думка", дитячий хор "Щедрик", який прибув із України до США, український хор бандуристів та американський хор Trinity Wall Street. У виконанні дитячого колективу "Щедрик" і "Трініті Волстріт" відбулася прем’єра хорового твору Тревора Вестона на слова Сергія Жадана "Довго". Спеціальними гостями стали оперна співачка Джанай Брюггер та українська фолк-співачка Марічка Марчик. Вели концерт культовий режисер Мартін Скорсезе та американська акторка українського походження Віра Фарміга.

До публіки звернулися зі зверненнями Президент України і пані президентова. Олена Зеленська нагадала історію "Щедрика", підкресливши, що пісня "стала справжнім саундтреком зимових свят", повідомляє "Укрінформ". Вона розповіла, що автора твору вбили радянські спецслужби, "і через століття ця історія знову повторюється в Україні". Місто Покровськ, де Леонтович писав "Щедрика", росіяни обстрілюють бомбами, дронами, як і десятки інших українських міст. "На Україну насунула навала, яка повністю протилежна філософії «Щедрика». Адже агресор точно не бажає нікому з нас ані життя, ані добробуту", – зазначила вона.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські посадовці зазначили, що українські сили продовжуватимуть контрнаступальні операції протягом майбутньої зими.

• Здатність України утримувати військову ініціативу залежить від продовження контрнаступальних операцій українських військ узимку 2022–2023 років.

• Російські джерела повідомляли, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на напрямках Кремінна та Сватове.

• Російські війська продовжували вести наступальні дії в районі Бахмута й Авдіївки.

• Групи мобілізованих російських військовослужбовців продовжують зривати зусилля російського командування з нарощування сил відмовою воювати, недисциплінованістю та непокорою.

• Російські війська, ймовірно, публічно страчували мешканців окупованої Луганської області за звинуваченнями у партизанській діяльності.