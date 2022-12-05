ВСУ підтвердив відсутність нацистської символіки в емблемі дивізії «Галичина».

Верховний Суд України виніс остаточне рішення щодо емблеми дивізії «Галичина». Суд визнав герб із зображенням золотого лева на синьому тлі таким, що не належить до нацистської символіки. Про це повідомила «Новинарня» із посиланням на адвоката В’ячеслава Якубенка, який представляв інтереси Українського інституту національної пам’яті в суді.

«Верховний Суд поставив крапку у тривалій судовій епопеї, ініційованій ще п’ять років тому представниками "русского міра". Залишено в силі постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 23 вересня 2020 року, якою було підтверджено право Українського інституту національної пам’яті стверджувати, що символіка дивізії "Галичина" не належить до нацистської, тобто не є забороненою в Україні», – повідомив Якубенко у Facebook.

В’ячеслав Якубенко зазначив, що судова тяганина щодо символіки дивізії «Галичина» триває роками. Він нагадав, що 2017 року журналіст видання Страна.ua звернувся до Інституту національної пам’яті по роз’яснення: чи підпадає символіка дивізії «Галичина» під заборону за законом №317 «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Тодішній голова УІНП Володимир В’ятрович відповів, що у переліку того, що саме вважається нацистською символікою, наведеного у законі, символіки «Галичини» немає, тож вона не є нацистською і не заборонена в Україні.

«Далі вже занепокоєна громадянка звернулася до легендарного окружного адмінсуду Києва з вимогою заборонити Інституту робити подібні висновки щодо символіки дивізії. Позов тоді був частково задоволений», – нагадав адвокат.

Постанова Верховного Суду України у справі №826/11325/17 є остаточною й оскарженню не підлягає.

На емблемі дивізії «Галичина» зображений золотий лев із трьома коронами на синьому щиті. Це поширений геральдичний символ, популярний у різних країнах. Такий лев був на гербі Галицько-Волинського князівства та ЗУНР.

Добровольці дивізії «Галичина». 18 липня 1943 року