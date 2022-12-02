Байден готовий розмовляти з Путіним лише після виведення військ РФ з України.

Він назвав «огидним» те, що зараз росіяни роблять в Україні

Президент США Джо Байден заявив на пресконференції у Вашінґтоні після кількох годин перемовин з президентом Франції Емманюелем Макроном, що буде готовим контактувати з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо дійде висновку, що Москва має інтерес до припинення війни проти України. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Глава Білого дому додав, що наразі ще не бачить жодної готовності з боку Путіна зупинити вторгнення, яке почалося наприкінці лютого.

«Я готовий поговорити з Путіним, але лише після консультацій із союзниками з НАТО. Я не маю планів найближчим часом спілкуватися з паном Путіним. Я не маю наміру робити це самостійно. Є один спосіб покласти край цій війні: це вихід Путіна з України. Те, що він робить – огидно. Якщо він шукає спосіб покласти край війні, він цього не зробив. А поки що я вважаю абсолютно важливим те, про що сказав Емманюель Макрон: ми маємо підтримати український народ. Думка про те, що Путін колись переможе Україну, незбагненна», – заявив Байден.

Американський лідер також заявив, що США «ніколи не проситимуть Україну піти на компроміс» для припинення війни без згоди уряду країни. У цьому його підтримав і Макрон, запевнивши: «Ми ніколи не закликатимемо українців йти на компроміс, який для них не буде прийнятним, тому що вони такі мужні».

Макрон, своєю чергою, зазначив, виступаючи у Вашінґтоні: «Оскільки війна повернулася на європейську землю через російську аґресію проти України, а також у світлі численних криз, з якими стикаються наші країни та суспільства, ми знову маємо стати братами по зброї».

Він висловив упевненість у тому, що Захід продовжить надавати Україні додаткову військову та гуманітарну допомогу. «Йдеться про наші цінності. Дуже важливо, щоб ми підтримували Україну», – сказав французький лідер.

Байден і Макрон у спільній заяві після перемовин заявили, що вони віддані ідеї притягнення Росії до відповідальності «за широко задокументовані брутальні воєнні злочини, скоєні як її регулярними збройними силами, так і її колаборантами» в Україні.