На рейсах «Аэрофлота» більше не показуватимуть кіно.

У літаках заблоковано можливість підмикатися до стримінгових систем.

Пасажири «Аэрофлота» більше не зможуть оглядати кіно або слухати музику під час польоту. Вони втратили можливість підмикатися до стримінгових систем компанії. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на Telegram-канал авіаперевізника.

Послуга стала недоступною через «відмову закордонних постачальників» надавати її літаками Аerobus 320/321 і Вoeing 737. В авіакомпанії 100 і 37 таких літаків відповідно — це майже весь парк «Аэрофлота».

В авіакомпанії запевнили, що йдеться про тимчасовий захід. «Ми вже працюємо над новим вітчизняним рішенням, яке будемо раді представити вам до Нового року», – йдеться у повідомленні «Аэрофлота». Наразі пасажирам пропонується влаштувати «грудневий діджитал-детокс на час польоту». Діджитал-детокс – це усвідомлена добровільна відмова людини на певний час від використання інтернету, гаджетів та інших цифрових платформ.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Захід запровадив санкції, які охоплюють заборону на продаж літаків, деталей до них та обладнання. Внаслідок цього сотні авіалайнерів у Росії позбавлені легального сервісного обслуговування. Через нестачу запчастин російські авіакомпанії змушені не використовувати багатьох машин свого парку, розбираючи їх на запчастини.