Білий дім погрожує Україні відімкнути Starlink.

Це станеться, якщо Україна не підпише зі США угоду про рідкісноземельні мінерали.

Влада Сполучених Штатів пригрозила Україні закрити доступ до системи супутникового інтернету Starlink, що належить компанії SpaceX Ілона Маска. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерела в Білому домі, така погроза пролунала під час обговорення доступу США до ресурсів України.

Американські переговорники, які тиснуть на Київ щодо доступу до таких критично важливих корисних копалин України, як рідкісноземельні мінерали, підняли ймовірність припинення доступу країни до життєво важливої ​​супутникової інтернет-системи. «Україна працює у Starlink. Вони (українські військовики – ред.) вважають її своєю Полярною зіркою. Втрата Starlink... була б серйозним ударом», – сказало джерело аґенції

Зокрема, питання Starlink порушувалося на перемовинах у Києві 20 лютого між Володимиром Зеленським та спецпредставником США щодо України і Росії Кітом Келлоґом. Саме з вуст останнього пролунала погроза «неминучого відімкнення роботи» Starlink, якщо не буде досягнуто договору про рідкісноземельні мінерали, пише Reuters.

Нагадаємо, що тиждень тому на Мюнхенській конференції з питань безпеку президент України Володимир Зеленський відкинув первісну версію угоди, запропоновану Вашінґтоном. Нещодавно адміністрація Дональда Трампа передала Києву новий проєкт угоди.