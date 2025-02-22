Білий дім погрожує Україні відімкнути Starlink.

Це станеться, якщо Україна не підпише зі США угоду про рідкісноземельні мінерали.

 

 

Влада Сполучених Штатів пригрозила Україні закрити доступ до системи супутникового інтернету Starlink,  що належить компанії SpaceX Ілона Маска. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерела в Білому домі, така погроза пролунала під час обговорення доступу США до ресурсів України.

 

Американські переговорники, які тиснуть на Київ щодо доступу до таких критично важливих корисних копалин України, як рідкісноземельні мінерали, підняли ймовірність припинення доступу країни до життєво важливої ​​супутникової інтернет-системи. «Україна працює у Starlink. Вони (українські військовики – ред.) вважають її своєю Полярною зіркою. Втрата Starlink... була б серйозним ударом», – сказало джерело аґенції

 

Зокрема, питання Starlink порушувалося на перемовинах у Києві 20 лютого між Володимиром Зеленським та спецпредставником США щодо України і Росії Кітом Келлоґом. Саме з вуст останнього пролунала погроза «неминучого відімкнення роботи» Starlink, якщо не буде досягнуто договору про рідкісноземельні мінерали, пише Reuters.

 

Нагадаємо, що тиждень тому на Мюнхенській конференції з питань безпеку президент України Володимир Зеленський відкинув первісну версію угоди, запропоновану Вашінґтоном. Нещодавно адміністрація Дональда Трампа передала Києву новий проєкт угоди.

22.02.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Ласкаво просимо в новий світовий хаос
Максим МУЛЯР
Європейці побоювалися другого пришестя Трампа з його політикою ізоляціонізму. Але ні Євроунія, ні Україна не були готовими до аж такого радикального розвороту трампівських США.
21.02.25 | | У світі
Ergo bibamus!
Наталя Сиротинська
Поміж елегійним вилущуванням сенсів із запаху й усміху, книги і келиха, бесіди й музики, спису і правди до промовистої рівноваги незкінченної низки віків, років, днів.
19.02.25 | | Штука
Писки і халяви
Юрко ТИМЧУК
В доісторичні часи двоногі за допомогою життєствердних криків і дрючків заганяли мамонтів собі на вечерю. В постіндустріальному світі змінилися тільки дрючки і мамонти
18.02.25 | | Україна
Кому?
Майкл Мишкало
Наші дорослі діти не поділяють наших смаків – герої наших книжок їм байдужі. Їх не цікавлять наші культові рок-групи, саундтреки нашої молодості – ця музика їх не зачіпає
18.02.25 | | Дискурси
Імперіалізмові не можна поступатися
Мирослав Чех
Путіновські постійні посилання на історію є вигідними через імперські «фантомні болі» європейських країн, що мали з Росією періоди співпраці
17.02.25 | | Дискурси
Прозорість
Андрій Содомора
Щоби почути тишу й розкошувати в ній, потрібен якийсь звук, що її, цю тишу, творить. А щоб подивляти прозорість – потрібна якась річ, що на дні тієї прозорості.
17.02.25 | | Дискурси
Мюнхенська промова
Віталій Портников
Слова на захист дезінформації та брехні, навіть коли їх промовляє віцепрезидент найвпливовішої держави демократичного світу, не роблять брехню правдою
16.02.25 | | Дискурси
Вірш для Анни Ґрувер
Василь МАХНО
Ханукальний сріберний підсвічник і молочні ріки з кисілем, і вкраїнські ледь пологі схили, і колядка та Не плач, Рахиле, й поспіша Пречиста в Вифлеєм.
15.02.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.