До ЛМР мають шанс потрапити представники сімох партій – опитування.



Якби вибори до Львівської міськради відбулися найближчої неділі, то до ЛМР могли б потрапити сім політичних сил. Такими є підсумки опитування, яке провів Центр соціальних і маркетингових досліджень «Социс» на замовлення телеканалу Еспресо у Львові.

Найбільшою підтримкою серед львів’ян користується партія «Європейська солідарність», яку готові підтримати на виборах до міськради 29,1% опитаних. За «Самопоміч» проголосували б 16,2% виборців, «Голос» набрав би 11,1% голосів. Окрім трійки лідерів, шанси потрапити до міської ради мають ВО «Свобода» – 6,9%, «Українська Галицька партія» – 6,4%. «Слугу народу» готові підтримати 5,6% опитаних. 5-відсотковий бар’єр також долає партія «Громадянська позиція», за яку готові проголосувати 5,4% респондентів.

Скріншот: socis.kiev.ua

Водночас понад чверть опитаних (25,1%) зазначили, що не визначилися з вибором партії до міської ради, а ще 4,3% сказали, що не візьмуть участі у голосуванні.

Варто зазначити, що «Європейська солідарність» мала б найбільшу підтримку львів’ян і на виборах до парламенту. Якби парламентські вибори відбувалися найближчим часом, за неї готові віддати голоси 43% тих, хто визначився й піде на вибори. На другому місці – партія «Голос» 12,5%. Партію «Слуга народу» готові підтримати 8% львів’ян, Об’єднання «Самопоміч» – 7%, ВО «Свобода» – 5,5%, ВО «Батьківщина» 5,3%. Інші партії набрали б менш ніж 5% підтримки і не подолали б прохідного бар’єра.

На момент проведення дослідження 20,4% опитаних не могли визначитись зі своїм вибором у цьому питанні, а 4,9% заявили, що не візьмуть участь у голосуванні.

Тим часом серед претендентів на мера Львова наразі лідирує діючий міський голова Андрій Садовий. Якби вибори міського голови відбувалися найближчої неділі, то за нього готові проголосувати 35,7% серед тих, хто визначився і прийде на вибори. На другому місці – кандидат від «Європейської солідарності» Олег Синютка (14,4%). 14,1% виборців підтримали б кандидата від ВО «Свобода» Руслана Кошулинського. За представника партії «Варта» Ігоря Зінкевича готові віддати голоси 8% львів’ян, а за кандидата від партії «Голос» Ярослава Рущишина – 5,3%.

Водночас 23,8% опитаних ще не визначилися зі своїм вибором кандидата у мери Львова, а 3,5% заявили, що не візьмуть участь у голосуванні.

Згідно з результатами опитування, з-поміж політиків найбільшою довірою серед жителів Львова користується п’ятий президент України Петро Порошенко. Позитивне ставлення до нього висловили 47,2% респондентів, негативне – 25,2%. Якби вибори Президента відбувалися найближчим часом, то за Порошенка серед тих, хто визначився і готовий голосувати, віддали голоси 45,1% львів’ян.

Натомість до діючого президента Володимира Зеленського негативно ставляться 51,3% опитаних, а позитивно – 18,2%. Якби вибори глави держави були найближчої неділі, то за Зеленського проголосували б 11,1% львів’ян. Анатолія Гриценка на виборах Президента у Львові готові підтримати 8,1% виборців, Ігоря Смешка – 6,5%, Андрія Садового – 6%, Юлію Тимошенко – 4,6%, Святослава Вакарчука 4,4%, Олега Ляшка – 2,6%, Олега Тягнибока – 1,8 та Юрія Бойка – 1,6%. На момент проведення дослідження 20,6% опитаних не могли визначитися зі своїм вибором, а 5,3% заявили, що не візьмуть участь у голосуванні.