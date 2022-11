Навпомацки з оптимізмом

Українці майже звикли до періодичних блекаутів і освоюються в «Пунктах незламності», а росіяни звикають до статусу громадян країни-терориста і готуються до нових «жестів доброї волі» свого керівництва.

Енергетика тижня

Злі язики кажуть, що незабаром у законодавство буде введено новацію, згідно з якою за питання «а чого нема світла?» штрафуватимуть на п’ятдесят неоподаткованих мінімумів і припинатимуть правопорушника до ганебного стовпа в центрі населеного пункту, де стався інцидент. Поки що ж законослухняні українці тішаться з роботи нашої ППО, яка, за даними Генштабу ЗСУ, під час останньої масованої російської атаки збила 51 з 67 запущених ракет та п’ять з десяти ударних БпЛА «Ланцет», і прислухаються до того, що говорять ті, хто має дотичність до вітчизняної енергосистеми та всього, що з нею пов’язане.

У цьому контексті стриманим оптимізмом можна назвати інформацію від шефа «Укренерго» Володимира Кудрицького, який вважає, що найскладніший етап після останнього російського обстрілу енергосистема вже пройшла, хоча наслідком того терористичного нападу була відсутність світла аж у 11 областях країни. За словами Кудрицького, орієнтовно за один-два дні всіх користувачів в Україні мають знову перевести з аварійних на планові відключення світла. Казав він то в п’ятницю, а в неділю прем’єр Шмигаль повідомив, що на кінець тижня енергетики змогли стабілізувати роботу української енергосистеми, однак дефіцит потужності залишається на рівні 20%.

Щоб співвітчизники не розслаблялися, на початку поточного тижня їх повернули в правильний тонус заявою від МВС. «Для підготовки масованого ракетного удару їм (росіянам, – ред.) потрібно в середньому від 7 до 14 днів. Тому, в принципі, починаючи з вчорашнього дня (понеділок, 28 листопада, – ред.), ми повинні бути готові, на жаль, до того, що в будь-який момент росіяни можуть розпочати масовану атаку», – повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Щоб ніхто не сумнівався в тому, що дурі в росіян вистачає, в інформаційний простір виліз російський депутат держдуми генерал Андрєй Гурульов, порадів від збитків, які росіяни завдали українській енергосистемі, й озвучив нові тамтешні фантазії. «Немає води, немає світла – все туфта. Промисловість встала – ось найголовніше. Та промисловість, яка працювала і заробляла гроші. Та промисловість, яка ремонтувала і виробляла озброєння. І та промисловість, яка була в змозі щось робити», – повідомив Гурульов, до чого нам треба готуватися, і розвинув свій потік шизоафективного психозу: «Ось зараз працюємо по всій енергосистемі. Ось зараз доб'ємо, далі є не тільки логістика. Наприклад, банківські інфраструктури. Зараз розбомбити центр цих банківських операцій – все встало, нічого нікуди не переведеш, карти не працюють, зарплату не платять».

Росіяни готуються до нових виплесків свого варварства, тому українцям варто знати більше про «Пункти незламності» і бути впевненими в ППО Збройних Сил.

ППО тижня

Для того, щоб наші сили ППО стали ще ефективнішими до захисту українського неба, пасує розмістити на тутешніх теренах американські комплекси протиракетної оборони Patriot. Такого висновку дійшли поляки, яким німці запропонували допомогти саме цією зброєю. На думку міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, Patriot в Україні є вигідним і для нашого спокою, і для безпеки південно-східної частини Польщі. Серед пояснень, у чому саме переваги перебування установок Patriot в Україні, прозвучало і таке формулювання: «Збити таку (російську, – ред.) ракету над українською територією означало б вступ Польщі у війну, а ми цього не хочемо». Полякам війна не пасує (і це цілком нормально), а українцям можна було б скористатися з пацифізму сусідів і отримати потужну протиракетну систему.

Крім Patriot, ми маємо шанс поповнити арсенали дешевими малогабаритними високоточними снарядами, які пропонує компанія Boeing. Американську систему називають бомбами малого діаметру наземного базування (GLSDB), і вони дали б змогу ЗСУ завдавати ударів далеко в тилу російських військ. Boeing веде переговори з Пентагоном про можливу допомогу Україні, й у разі позитивного висліду тих перемовин з роботою GLSDB українці (і що ще важливіше – росіяни) зможуть познайомитися навесні наступного року.





Служба тижня

СБУ урізноманітнює свою діяльність, бо постійно ловити самих шпигунів і диверсантів час від часу набридає. Тепер в поле зору спецслужби потрапили ті, хто свою сутність не дуже приховували. Ще не всі встигли забути про скандал, коли у Києво-Печерській лаврі звучали пісні, що прославляли державу-терориста, як на територію релігійного закладу завітали представники СБУ. Після виявлення в Лаврі російської пропагандистської літератури і громадян з паспортами РФ було розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 436-2 «Виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників» Кримінального кодексу України. Крім того, обшуки з аналогічними результатами відбулися на території Корецького Свято-Троїцького монастиря у місті Корець, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері в селі Серники Зарічненського району та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ (Рівненщина). У пресцентрі СБУ повідомили, що було перевірено понад 350 церковних споруд та 850 осіб. «Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження», – повідомили в Службі.

Про те, що СБУ робить усе правильно, найкраще судити з істеричної реакції, яку вихлюпнула речниця МЗС РФ Захарова. «Це просто якась тотальна безбожна вакханалія. Жодних виправдань і пояснень цьому немає. І бути не може… Київський режим схожий на Вакха», – втішила публіку знанням античної міфології ця анекдотична персона.

Поки Захарова озвучувала свої фантазії про засилля фавнів, а у Верховній Раді був зареєстрований проєкт закону, що має на меті заборонити діяльність російської православної церкви на території України, СБУ провела обшуки ще й в енергетичній компанії VS Energy, яка належить росіянам. Депутати Держдуми РФ Бабаков і Гінер та «злодій в законі» Воєводін завдяки VS Energy контролюють 10% енергетичного сектору України, а це серйозніше, ніж пропагандистські брошурки в келіях Лаври. Результати роботи СБУ в VS Energy поки що невідомі.

Орбан тижня

Прем’єр-міністр Угорщини буде цікавим студентам-політологам у недалекому майбутньому – можливо, хтось, взявши до спілки студентів, що студіюють психіатрію, навіть напише курсову роботу на тему «Орбан і мистецтво перевзувати лапті, пролітаючи над гніздом зозулі». Зі свіжих вчинків екзальтованого угорця варті уваги його шалик з картою «Великої Угорщини», де в складі цієї країни фігурували частини Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії й України. Офіційні Відень, Братислава, Бухарест, Белград і Київ вказали Будапешту на неадекватність їхнього прем’єра. Враховуючи, що дивний аксесуар Орбан натягнув, перебуваючи на футбольному матчі, симпатики цього спорту згадали, що в 1969 році між Сальвадором і Гондурасом спалахнула війна через події на футбольному полі.

А коли резонанс з шаликом майже втихомирився, Орбан знову нагадав про себе. Несподівано прем'єр-міністр Угорщини заявив, що Україна повинна залишатися суверенною державою. Аргументував це Орбан так: «Європа єдина в плані цілей. Головне – щоб Росія не становила загрози безпеці Європи, а для цього нам потрібна суверенна Україна». Аби ні в кого не закралися сумніви, що він таки Орбан, а не якийсь переодягнений русофоб, пан Віктор продовжив ґнирання про дуже злі європейські санкції проти РФ, а ціни на російські енергоносії спричинять рецесію в ЄС.

Залишається трохи зачекати, що і куди одягне та як і кому щось скаже несподіване Орбан, аби здивувати чи обурити максимальну кількість європейців