Ґрета Тунберґ та сотні екоактивістів подали до суду на Швецію.

Вони звинувачують державу в недостатньому захисті клімату від змін.

Відома юна екоактивістка Ґрета Тунберґ та шість сотень її однодумців з молодіжного руху Aurora у п'ятницю, 25 листопада, подали судовий позов проти шведської держави. На думку позивачів, влада Швеції провадить шкідливу політику щодо клімату. Про це повідомила шведська газета Dagens Nyheter з покликом на Twitter самої Тунберґ.

У позові стверджується, що кліматична політика Швеції порушує її Конституцію та Європейську конвенцію про права людини. «Шведська держава не виконує конституційної вимоги щодо сприяння сталому розвитку, який веде до створення сприятливого довкілля для нинішнього та майбутніх поколінь», – йдеться у заяві.

Перш ніж передати свій позов до окружного суду, понад 600 екоактивістів, найстаршому з яких – 26 років, наймолодшому – сім, пройшли ходою Стокгольмом. Тунберґ несла в руках картонний плакат з написом: «Тепер ми подаємо до суду на державу».

Ґрета Тунберґ закинула владі Швеції, що та «ніколи не ставилася до кліматичної кризи як до кризи». «У нас немає законів, які забезпечують довгостроковий захист від наслідків кліматичних та екологічних криз, але нам треба використовувати доступні нам методи і робити все, щоб спробувати змінитися і підвищити усвідомлення того, що ми в кризі», – заявила Тунберг газеті Dagens Nyheter.