Швеція планує найбільше переозброєння з часів холодної війни.

За словами прем’єра Ульфа Крістерссона, «Швеція не перебуває у стані війни, але й не в стані миру».

 

 

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон (Ulf Kristersson) заявив про підготовку масштабного плану переозброєння країни. Про це повідомив шведський телеканал TV4. Оборонні витрати до 2030 року пропонується збільшити з двох відсотків від ВВП до 3,5%. Ще наприкінці березня Крістерссон оголосив, що уряд хоче позичити 300 мільярдів крон протягом наступних десяти років на оборону.

 

«Швеція не перебуває у стані війни, але й не в стані миру», – пояснив керівник уряду Швеції. У понеділок, 14 квітня,  він провів зустріч з партійними лідерами шведського парламенту – Риксдаґу - де обговорив зміни в обороні Швеції. Після зустрічі Крістерссон зазначив, що в шведському політикумі існує широкий консенсус щодо швидкого військового переозброєння.

 

«Наша мета – на саміті НАТО в Гаазі домогтися підвищення цього показника (фінансування оборони – ред.), і ми активно працюємо в цьому напрямку. Це буде найбільше переозброєння шведських збройних сил з часів холодної війни. І це, на жаль, абсолютно необхідно», – написав Крістерссон у соцмережі X.

 

Прем'єр-міністр нагадав, що тепер Швеція є частиною НАТО, і три країни з 32-х союзників володіють ядерною зброєю. На думку Крістерссона, вона не повинна застосовуватися, проте в інших держав має бути можливість захищати свої кордони та безпеку.

 

Глава уряду Швеції описав глобальну безпекову ситуацію як «безладну та невизначену». Головною причиною він називає російсько-українську війну. «Я зазвичай кажу, що те, як закінчиться війна, зрештою визначить безпеку Європи та Швеції принаймні на майбутнє покоління», – наголосив він.

 

За словами Ульфа Крістерссона, нині в світі «надто багато невизначеності, надто багато гібридної війни, надто багато спроб впливу». «Це сіра зона, і ми повинні діяти, щоб посилити нашу обороноздатність, якщо справа дійде до ескалації – зазначив він.

14.04.2025

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