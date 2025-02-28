Голова розвідки Швеції закликав готуватися до евентуальної сутички з Росією.

На його переконання, така небезпека виникне після припинення бойових дій в Україні.

Швеція має підготуватися до «протистояння ворожій і непередбачуваній Росії, особливо якщо Москва доб’ється свого в Україні». Про це заявив керівник Служби військової розвідки Збройних сил Швеції генерал-лейтенант Томас Нільсон. Він закликав країну підготуватися до повернення РФ в реґіон.

«Щойно війна в Україні припиниться або зменшиться, ми впевнені, що росіяни повернуться до нашого сусідства. Вони вже говорять про будівництво баз уздовж нової лінії кордону з Фінляндією, а також до Арктики», – цитує слова Нільсона видання Politico.

Шведський генерал вказав на те, що гібридні операції Росії проти Швеції не припиняються і тепер. «Кампанії з дезінформації та кіберагресія тривають, а нещодавні випадки обриву кабелю під Балтійським морем розслідуються, щоб встановити, чи було пошкодження навмисним. Наразі факт диверсії не підтверджений. Однак ми повинні підвищити нашу обізнаність про гібридну сферу. Ми бачимо закономірності», – заявив Нільсон.

Ще на початку цього року високопосадовці оборони Швеції застерігали своїх співвітчизників, що їм необхідно морально підготуватися до евентуальної війни. Деякі опозиційні політики через це звинуватили владу в провокуванні паніки.

Нагадаємо, що в липні 2024 року уряд Швеції, яка вже стала повноправним членом НАТО, оприлюднив нову стратегію в галузі національної безпеки, де Росія виступає в ролі головної загрози.