Між Швецією та Фінляндією розірвано інтернет-кабель.

Існує доволі обґрунтована підозра, що це – диверсія.

Між Швецією та Фінляндією стався новий розрив телекомунікаційного кабелю. Як повідомляє фінське видання Iltalehti, цього разу фрагмент кабелю було пошкоджено не у воді, а на суші. Фінська поліція не відкидає, що причиною розриву могла бути диверсія.

За словами речника шведського Управління пошти та телекомунікацій Пітера Екстедта (Peter Ekstedt), обрив кабелю шведської телекомунікаційної компанії Global Connect стався на території Фінляндії на суші у двох місцях на відстані 3–4 кілометри.

За даними представника компанії Global Connect Нікласа Екстрьома (Niklas Ekströmin), один обрив стався поблизу фінського міста Еспоо, інший – поблизу міста Віхті. Від збоїв, за його словами, постраждали близько шести тисяч домогосподарств у Фінляндії. Шведську сторону проблеми не торкнулися. «Одна несправність уже усунена, над іншою працюють», – додав Екстрьом.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін (Carl-Oskar Bohlin) заявив про підозру, що обрив було вчинено навмисно. У фінській поліції також підозрюють, що це радше злочин. Міністерка зв'язку Фінляндії Лулу Ранне (Lulu Ranne) повідомила, що влада розслідує пошкодження кабелів. «Уряд ставиться до ситуації поважно та розслідує її разом із Global Connect», – зазначила міністерка.

Нагадаємо, що в середині листопада стало відомо про пошкодження підводних телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі між Фінляндією, Німеччиною, Швецією та Литвою. Данські військово-морські сили затримали за підозрою у причетності до пошкоджень китайське суховантажне судно Yi Peng 3. З’ясувалося, що капітаном на судні був громадянин Росії.