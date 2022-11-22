Російський пранкер прикинувся Макроном і поговорив з Дудою про ракетний інцидент.

Російські пранкери, прикинувшись французьким президентом Макроном, зателефонували ввечері після падіння ракети у польському Переводові, що біля українського кордону, до президента Польщі Анджея Дуди і нині виклали на своєму каналі в RuTube сім з половиною хвилин аудіо розмови. Факт розмови твітом підтвердили у канцелярії президента Польщі.

Це вдруге пранкерам з Росії вдалося додзвонитися до Дуди. Вперше це сталося у 2020 році, коли ці самі Вован і Лексус зателефонували польському президентові, видаючи себе за генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Зрештою, в списку ними набраних (в обох галицьких значеннях цього слова) є і той же Макрон, і Порошенко, і Лукашенко, і Ердоган, і Джонсон (нема, ясна річ, Путіна). Дуда, здається, перший, хто купився на цей трюк вдруге.

У канцелярії президента Польщі зазначили, що Дуда "за незвичайною манерою ведення розмови співрозмовника" здогадався, що це можуть бути ошусти, і закінчив розмову. Канцелярія разом зі спецслужбами з'ясовує ситуацію. Reuters пробували зв'язатися за коментарем з двома радниками Дуди, але безуспішно.

З опублікованого аудіо (не факт, що автентичного) можна зрозуміти, що Дуда запідозрив неладне після фрази лже-Макрона про втому від Зеленського, коли його провокували підтакнути, але він не купився на це.

Зрештою, нічого непублічного, тобто невідомого вже з медіа, Дуда на оприлюдненому аудіо не сказав. Єдино, що показав свої емоції великої тривоги перед ескалацією воєнних дій і ракетними атаками на АЕС.

Цікавішими є питання пранкерів, які хотіли вияснити позицію Зеленського і щодо намірів ескалації, і щодо "брудної бомби" (але Дуда не зрозумів питання і відповів про ракету), а також яку Україна має інформацію про ракету, що впала в Польщі. З аудіо виникає враження, що росіяни не мали впевненості, що ця ракета не російська, і тривожилися, що Україна має докази цього.