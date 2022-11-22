Російський пранкер прикинувся Макроном і поговорив з Дудою про ракетний інцидент.

Російські пранкери, прикинувшись французьким президентом Макроном, зателефонували ввечері після падіння ракети у польському Переводові, що біля українського кордону, до президента Польщі Анджея Дуди і нині виклали на своєму каналі в RuTube сім з половиною хвилин аудіо розмови. Факт розмови твітом підтвердили у канцелярії президента Польщі.
Це вдруге пранкерам з Росії вдалося додзвонитися до Дуди. Вперше це сталося у 2020 році, коли ці самі Вован і Лексус зателефонували польському президентові, видаючи себе за генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Зрештою, в списку ними набраних (в обох галицьких значеннях цього слова) є і той же Макрон, і Порошенко, і Лукашенко, і Ердоган, і Джонсон (нема, ясна річ, Путіна). Дуда, здається, перший, хто купився на цей трюк вдруге.
У канцелярії президента Польщі зазначили, що Дуда "за незвичайною манерою ведення розмови співрозмовника" здогадався, що це можуть бути ошусти, і закінчив розмову. Канцелярія разом зі спецслужбами з'ясовує ситуацію. Reuters пробували зв'язатися за коментарем з двома радниками Дуди, але безуспішно.
З опублікованого аудіо (не факт, що автентичного) можна зрозуміти, що Дуда запідозрив неладне після фрази лже-Макрона про втому від Зеленського, коли його провокували підтакнути, але він не купився на це.
Зрештою, нічого непублічного, тобто невідомого вже з медіа, Дуда на оприлюдненому аудіо не сказав. Єдино, що показав свої емоції великої тривоги перед ескалацією воєнних дій і ракетними атаками на АЕС.
Цікавішими є питання пранкерів, які хотіли вияснити позицію Зеленського і щодо намірів ескалації, і щодо "брудної бомби" (але Дуда не зрозумів питання і відповів про ракету), а також яку Україна має інформацію про ракету, що впала в Польщі. З аудіо виникає враження, що росіяни не мали впевненості, що ця ракета не російська, і тривожилися, що Україна має докази цього.
– Алло?
– Привіт, мій друже, як ідуть справи?
– Привіт, Еммануеле, це ви? На лінії Анджей Дуда.
– Так, так, це я.
– Привіт, Еммануеле, дякую, дякую за дзвінок. Ви, напевно, в курсі, ситуація дуже непроста. У нас у Польщі сьогодні у другій половині дня був вибух поблизу українського кордону.
– Ага.
– На нашій території. І то була ракета. Без жодних сумнівів це була ракета. Хто її запустив, ми не знаємо. Запуск був десь зі сходу.
– Угу.
– І, ймовірно, це російська ракета, російського виробництва. Вибух був дуже сильний, бо вирва від вибуху в довжину десь 20-25 метрів та у глибину 5 метрів. Велика воронка.
– Угу.
– І сьогодні ввечері я мав розмову з Єнсом Столтенберґом. Я сказав йому, що завтра наш посол, можливо, ініціює процедуру за параграфом 4.
– Угу.
– Чотири. І також ми переговорили з президентом Джо Байденом.
– Що він говорить? Він звинувачує Росію?
– Ні. Ні...
– Як ви думаєте, чи може бути так, що українська ракета вразила російську ракету, і вона...
– Не знаю. Я не знаю. Президент Байден сказав, що він також направить американських експертів, щоби сприяти нашому розслідуванню. Ймовірно, вони приєднаються до розслідування, але я чекаю. Чекаю на результати...
– Так. А яку позицію зайняв Зеленський? Чи звинувачує він Росію?
– Він, так, Володимир звинувачує росіян. Він каже, вони цілком впевнені, що це була російська ракета, яку запустили російські. І він сказав, що це не може бути запуск ракети Україною. Мені він так сказав.
– Але ви знаєте його позицію. Він продовжує просити про постачання озброєння?
– Еммануеле... Повірте мені, я дуже обережний. Я не звинувачую росіян. Еммануеле, це війна. Я думаю, що обидві сторони звинувачуватимуть один одного в цій війні.
– Я думаю, нам не потрібна ескалація, ескалація між НАТО та Росією. Нам цього не треба.
– Еммануеле, думаєте, мені війна з Росією потрібна? Ні. Повірте, цього не хочу. Я не хочу війни з Росією, і я вкрай обережний, повірте. Вкрай обережний. З мого боку йдеться лише про четверту статтю, я не говорю про п'яту статтю.
– Що ви збираєтеся робити, якщо ця ракета виявиться російською?
– Ми говоритимемо з нашими союзниками, з вами, з американцями, і з президентом Байденом. І, думаю, нам потрібно буде знайти рішення для цієї непростої ситуації. Спільне рішення. Але вони в іншій ситуації, відмінній від моєї.
– Так, я згоден, згоден. Це жахливо. Але в новинах я бачу, що ваше міністерство каже, що ракета була російська. Російська ракета, ваше міністерство, просто...
– Наш міністр закордонних справ, він у своїй заяві сказав, що то була російська ракета.
– Угу.
– Ракета була виготовлена у Росії. При цьому вам відомо, що в цій війні обидві сторони мають ракети російського виробництва. Обидві у Росії.
– С-300, так, я знаю.
– Можливо, але розумієте, явних доказів, що то була С-300, немає. Це домисли, наскільки мені відомо...
– Що ви думаєте про брудну бомбу? Брудні бомби, про які заявляє Росія.
– Я більше побоююся проблем на українських АЕС, аніж якоїсь брудної бомби. Я більше боюсь...
– А що вам сказав Володимир?
– Я більше боюся ядерної катастрофи через атаку на АЕС. Ось що мене турбує.
– А що вам сказав Володимир? Які в нього плани? Який у нього план? Чи правда він хоче більшої ескалації?
– Мені він сказав про свою впевненість, що то була російська ракета і що запустили її росіяни. І взагалі все. Він сказав, що вони мають докази. Президент Байден заявив, що направить експертів для участі у розслідуванні. Це все, що я можу сказати. Ми маємо своїх експертів. Експерти є. Вже триває розслідування. А завтра вранці до нього, швидше за все, приєднаються американські експерти.
– Добре. Спасибі, друже. Я від них обох дуже втомився. Особливо від Володимира Зеленського.
– Дякую, дякую! Гарного дня.
– Так, дякую.
22.11.2022