У Польщі двох опозиційних депутатів заарештували прямо у президентському палаці.

Один зі заарештованих – колишній міністр внутрішніх справ.

Співробітники поліції Польщі у вівторок увечері, дев’ятого січня, ввійшли до палацу президента у Варшаві й затримали двох опозиційних депутатів, які є членами донедавна урядової партії «Право і справедливість», – Маріуша Каміньського (Mariusz Kamiński) та Мацея Вонсіка (Maciej Wąsik). Про це повідомив телеканал TVN24. Обидва депутати кількома годинами раніше прибули до президентського палацу на запрошення самого голови держави Анджея Дуди, котрий є їхнім однопартійцем.

У цьому контексті варто зазначити, що до грудневої зміни влади в Польщі Каміньський очолював міністерство внутрішніх справ, а Вонсік був його заступником. Свого час вони були визнані винними у перевищенні службових повноважень, корупції та махінаціях зі земельними ділянками у рамках справи щодо подій ще 2007 року. 2015 року Дуда, вигравши вперше президентські вибори, амністував своїх однопартійців. Проте нинішня польська влада запевняє, що він зробив це з порушенням закону.

Річ у тому, що Верховний суд Польщі ще у 2017 році визнав указ Дуди про помилування недійсним на тій підставі, що його було видано в той час, коли розглядалася апеляція Каміньського та Вонсіка. Але пізніше Конституційний суд і палата Верховного суду, вже укомплектовані новими суддями, яких висунула ПіС, ухвалили рішення на користь президентського помилування.

У грудні минулого року відбулося повторне судове засідання, яке знову визнало вину Каміньського та Вонсіка. Вони були засуджені до двох років ув’язнення. Перед цим їх позбавили депутатського імунітету.