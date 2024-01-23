Анджей Дуда вдруге помилував ексглаву МВС Польщі Каміньського.

Президентське помилування отримав також віцеміністр Вонсік.

Президент Польщі Анджей Дуда у вівторок, 23 січня, знову помилував двох депутатів від опозиційної партії «Право та справедливість», засуджених до тюремного ув’язнення за корупцію вперше 2015 року і повторно у грудні 2023 року. Про це повідомило Polskie Radio24. Йдеться про колишнього міністра внутрішніх справ Польщі, ексголову Центрального антикорупційного бюро Маріуша Каміньського (Mariusz Kamiński) i та його заступника Мацея Вонсіка (Maciej Wąsik). Очікується, що незабаром вони вийдуть із в'язниці.

Справа Каміньського та Вонсіка триває з 2007 року, коли вибухнув скандал навколо польського антикорупційного відомства. Суд першої інстанції виніс обвинувальний вирок, проте одразу після приходу ПіС до влади 2015 року президент Дуда помилував обох політиків.

У червні 2022 року Верховний суд Польщі скасував помилування, і процес у справі Каміньського та Вонсіка було поновлено. Наприкінці грудня 2023 року окружний суд у Варшаві визнав обох винними у перевищенні службових повноважень, корупції та махінаціях зі земельними ділянками у рамках справи щодо подій ще 2007 року, коли обоє фігурантів керували Центральним антикорупційним бюро Польщі. Каміньського та Вонсіка засудили до двох років позбавлення волі. Політиків було затримано 9 січня цього року в президентському палаці у Варшаві, оскільки цього дня офіційно розпочалися терміни їхнього покарання.

Каміньський у в'язниці оголосив голодування на знак протесту проти вироку, який вважає «актом політичної помсти». Минулого тижня Дуда повідомив, що колишньому міністру внутрішніх справ Польщі судом було призначено примусове годування у в'язниці. Дуда зазначив, що вважає Каміньського та Вонсіка політв'язнями, а їхнє переслідування – протизаконним, оскільки вони були чесними держслужбовцями та «нещадно боролися з корупцією».