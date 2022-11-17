267-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.
Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти, що неподалік лінії зіткнення. Російські окупанти завдали 4 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також, протягом минулої доби, ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по території України.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стариця та Амбарне Харківської області;
на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Площанка;
на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Курдюмівка та Озарянівка;
на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Нью-Йорка, Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки;
на Новопавлівському напрямку – з артилерії різних типів, по районах Вугледара, Богоявленки, Пречистівки та Времівки;
на Запорізькому напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоандріївка та Щербаки.
На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Зеленівка, Чорнобаївка та Херсон.
Також від вогню російської ствольної та реактивної артилерії постраждали населені пункти Нікополь та Червоногригорівка Дніпропетровської області.
Російські загарбники продовжують зазнавати втрати. За уточненою інформацією, 15 листопада, у місті Мелітополь наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів. В результаті дій Сил оборони в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, дві одиниці БМ-21 “Град” та зенітний ракетний комплекс С-300. Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.
У Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження Силами оборони його позицій. У самій Каховці російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.
Російські окупанти не полишають спроб насадження своєї та знищення української культури на тимчасово зайнятій території України. За наявною інформацією, у місті Енергодар Запорізької області вилучені всі підручники з історії України для подальшого їх знищення. За поданням самопроголошеної влади тимчасово окупованої території Донецької області указами президента російської федерації присвоєно так звані «почесні звання» містам Горлівка та Маріуполь.
Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об’єкти окупантів.
07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Російські джерела та довірені особи відверто рекламують примусове усиновлення українських дітей у російські родини.
• Українські джерела продовжили з'ясовувати збитки від масштабного ракетного удару Росії по території України 15 листопада.
• Російський інформаційний простір значною мірою йде слідом за офіційним Кремлем, який називає ракетний удар по території Польщі провокацією Заходу.
• Фінансист Групи Ваґнера Євгеній Прігожин продовжує утверджуватися як центральна фігура в провоєнній ультранаціоналістичній спільноті, ймовірно, переслідуючи амбітні політичні цілі.
• Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на напрямках Сватове та Кремінна.
• Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Бахмута та Авдіївки, а також на заході Донецької області.
• Українські війська продовжували обстріли російських військ і логістичних вузлів на півдні України.
• Численні звіти свідчать про надзвичайно низький морально-психологічний стан російських військ у Луганській та Донецькій областях.
• Російські чиновники продовжували намагатися замінити маріонеткових посадовців на окупованих територіях російськими чиновниками, примусово переселяти жителів та інтегрувати окуповані території з Росією.
06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":
Противник продовжує облаштування оборони на різних її рубежах, вишукує способи налагодити логістику на лівому березі річки Дніпро в обхід вогневого контролю Сил оборони.
Продовжується контрбатарейне протистояння сил вздовж лінії зіткнення. Ворог наносить вогневе ураження по наших позиціях із застосуванням реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів.
З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії ворог значно посилив повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення.
Водночас, застосовує і ударні дрони типу "Ланцет", "Zala". 2 саме таких було знищено в Бериславському районі зі стрілецької зброї.
Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 45 вогневих завдань.
Із втрат ворога нам відомо про 5 поранених і 3 одиниці авто-бронетехніки.
Остаточні результати дорозвідуються.
В Чорному морі з роздуванням штормової погоди корабельне угруповання ворожого недофлоту зменшено до 7 кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносій. Тобто в першому споряджені 4 «Калібри». Але цілком імовірний вихід додаткових одиниць на позиції нанесення ударів.
17.11.2022