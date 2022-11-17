Республіканці виграли контроль над Палатою представників.

Попри те, що доля семи мандатів ще залишається невизначеною.

Республіканська партія США забезпечила собі контроль над Палатою представників Конґресу. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Республіканці вже набрали мінімально потрібну для цього більшість, як засвідчують останні дані підрахунку голосів, який вже триває понад тиждень. Це означає, що законодавча влада в США знову виявиться розколотою, оскільки контроль над верхньою палатою – Сенатом – зберігається за демократами.

За прогнозами Edison Research, республіканці вже отримали 218 місць, необхідних для контролю в Палаті представників, яка нагадаємо, налічує 435 місць. Це їм забезпечила перемога у 27-му окрузі в Каліфорнії.

Демократична партія, яка досі контролювала нижню палату Конґресу, наразі гарантувала собі 210 місць. Нерозподіленими на час публікації залишаються ще сім мандатів.

За прогнозами телекомпанії NBC, республіканці мають всі шанси закріпити за собою 221 місце в Палаті представників, демократи – 214 місць.

Перемога Республіканської партії в Палаті представників покладе край другому терміну перебування демократки Ненсі Пелосі на посаді спікера нижньої палати Конґресу. Новим спікером, як очікується, стане лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті (Kevin McCarthy).

Маккарті вже встиг заявити, що республіканці «офіційно перевернули» Палату. «Американці готові до нового курсу, і республіканці Палати представників готові його забезпечити», - написав він у Twitter.

Отримавши більшість у Палаті представників, республіканці зможуть очолити ключові комітети, що надасть їм можливість ініціювати потрібні законопроекти та відкривати давно заплановані ними розслідування діяльності самого Байдена, членів його сім'ї та співробітників його адміністрації. Водночас будь-які законодавчі ініціативи або розслідування, схвалені республіканцями в нижній палаті, можуть бути заблоковані верхньою палатою, в якій демократи все ще зберігають більшість.

Перше засідання нового складу Конгресу відбудеться третього січня 2023 року.