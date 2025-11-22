Конґресвумен-українофобка Марджорі Тейлор Ґрін подала до демісії.

Вона була затятою прихильницею MAGA, вірила в теорії змов і послідовно виступала проти допомоги Україні.

 

 

Членкиня Палати представників Конґресу США від штату Джорджія, республіканка Марджорі Тейлор Ґрін (Marjorie Taylor Greene) повідомила, що подасть до демісії з поста у січні наступного року через незгоду з позицією президента Дональда Трампа. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters.

 

«Я звільняюся, 5 січня буде моїм останнім днем ​​в офісі. З нетерпінням чекаю на початок нового шляху», — заявила вона у відеозверненні. Ґрін перерахувала свої досягнення та розкритикувала Трампа, припустивши, що республіканці програють проміжні вибори. Ґрін також написала на платформі Х, що не бажає бути «побитою дружиною», що в неї є «занадто багато самоповаги і гідності, щоб терпіти образливі та ненависницькі випади з боку президента, за якого ми всі боролися».

 

Ця заява стала сюрпризом для багатьох. Адже Ґрін донедавна вважалася однією з найближчих союзниць Трампа, відвертою прихильницею його порядку денного «Америка понад усе», і активісткою MAGA. Але розрив між ними посилився в останні місяці через суперечки передовсім щодо оприлюднення «файлів Епштейна».

 

Тейлор Ґрін у цьому питанні зайняла позицію демократів, які вимагали повної прозорості у справі засудженого педофіла-небіжчика Джеффрі Епштейна, і звинуватила адміністрацію США та особисто Трампа у спробах приховати матеріали справи. Президент США раніше виступав проти публікації цих матеріалів, але змінив позицію минулого тижня після тиску жертв Епштейна та членів власної Республіканської партії.

 

Марджорі Тейлор Грін обралася до Палати представників у 2020 році. Американська преса тоді назвала її «першим у США законодавцем, який відкрито підтримує теорію змови QAnon». Прихильники цієї теорії, зокрема, стверджують, що Трампу протистоїть могутнє об'єднання педофілів, які вшановують сатану. До їхнього числа нібито входять державні чиновники, бізнесмени, знаменитості шоу-бізнесу і журналісти.

 

Ґрін неодноразово висловлювалася проти будь-якої допомоги Україні, повторюючи при цьому брехливі наративи російської пропаганди.

22.11.2025

