Демократка очолить Арізону.

На виборах губернатора штату Кейт Гоббс перемогла затяту трампістку Карі Лейк.

 

 

Після 14-річної перерви представниця Демократичної партії знову очолить американський штат Арізона. Демократка Кеті Гоббс (Katie Hobbs) здобула важку перемогу над республіканкою Карі Лейк (Kari Lake). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Згідно з офіційними даними, за результатом опрацювання 100 відсотків виборчих бюлетенів, Гоббс набрав 50,4% голосів. Її суперниця Карі Лейк отримала 49,6 відсотка.

 

Запекла боротьба за посаду губернатора між республіканкою Лейк і демократкою Гоббс була однією з найзначніших на цих виборах у Сполучених Штатах. Аналітики стверджують, що Арізона стане головним полем битви і, ймовірно, відіграватиме ключову роль на президентських виборах 2024 року.

 

Карі Лейк вважається затятою прихильницею експрезидента США Дональда Трампа. Зокрема вона стверджувала, що президентські вибори 2020 року були сфальшовані. Лейк також відмовляється визнати себе переможеною, заявляючи про маніпуляцію результатами.

 

Лейк обіцяла у разі перемоги заборонити голосування поштою в штаті, яке трампісти-теоретики змови, вважають вразливим для шахрайства, підігріваючи недовіру виборців щодо безпеки методу голосування, який використовують сотні тисяч американців. Її поразка завершила тріумфальний тиждень для демократів, спростувавши надії республіканців на «червону хвилю» на проміжних виборах.

 

Гоббс заступить на губернаторській посаді республіканця Дуґласа Дьюсі, який перебуває на посаді з 2015 року й за законом не міг знову виставити свою кандидатуру. Передача влади в штаті відбудеться другого січня 2023 року.

 

Кеті Гоббс досі обіймала посаду секретарки штату Арізона. Вона здобула популярність як переконана захисниця легітимності минулих президентських виборів.

 

Гоббс стане першою демократкою на посаді губернатора Арізони відтоді, як у 2009 році цю посаду полишила Джанет Наполітано (Janet Napolitano).

15.11.2022

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