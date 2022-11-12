Демократи зберегли місце у Сенаті США від штату Арізона.

Таким чином наразі кількість демократів і республіканців у сенаті вирівнялася – по 49.

На проміжних виборах до Конґресу США демократи відстояли своє місце в Сенаті від штату Арізона. Колишній астронавт Марк Келлі (Mark Kelly) здобув перемогу над республіканським суперником – Блейком Мастерсом (Blake Masters). Про це повідомив телеканал CNN.

«Це є важливою перемогою, яка наближає демократів на один крок до їхнього збереження контролю над Сенатом, що було б величезним досягненням, враховуючи низькі рейтинги президента Джо Байдена і несприятливий економічний клімат», – відзначає телеканал.

Станом на ранок суботи, 12 листопада, з перемогою в Арізоні шанси демократів і республіканців на виборах до Сенату зрівнялися: кандидати від обох партій вибороли по 49 місць.

Поки що триває підрахунок голосів у Неваді та Джорджії, де перемога демократів в одному з цих штатів дозволить їм утримати контроль над Сенатом. Адже за рівності місць вирішальним стає голос віцепрезидента, яким є демократка Камала Гарріс.

Як вже повідомляло наше видання, скоріш за все, доля верхньої палати Конґресу вирішиться лише у грудні, коли в штаті Джорджія пройде другий тур виборів. Адже наразі жодному претенденту не вдалося набрати більше 50% голосів. За підсумками обробки 98% бюлетенів у кандидата від демократів, чинного сенатора Рафаеля Ворнока (Raphael Warnock) – 49,42% голосів, у його суперника-республіканця Гершеля Вокера (Herschel Walker) – 48,52%. Передбачається, що другий тур відбудеться шостого грудня.