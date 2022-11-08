На Львівщині незабаром стартує Мандрівний Docudays UA-2022.

Уже незабаром на Львівщині розпочнеться 19 Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Docudays UA».
Загалом фестиваль триватиме з 12 листопада до 30 грудня, а розпочнеться у Львові й побуває у 22 областях України та вперше – за кордоном, повідомили організатори ГО «Патронус». 

 

Мандрівка Львівщиною триватиме з 12 по 22 листопада.

 

 

Тема цьогорічного Мандрівного Docudays UA – «Надзвичайний стан» – дуже зрозуміла та близька всім українцям та українкам. Надзвичайний стан — це виняткова ситуація, коли звичне життя та плани на майбутнє поставлені на паузу.  А базові життєві потреби й людські права – під постійною загрозою.

 

«У візуальному оформленні ми додали смуги, що нагадують заклеєне скотчем вікно. Вони стали своєрідним символом надзвичайного стану та воєнних дій. Але ми залишаємо цей мирний пейзаж за вікном як образ нашої майбутньої перемоги й усіх відкладених планів,  до яких обов’язково повернемося», - зазначили організатори.

 

До програми Мандрівного Docudays UA увійде блок короткометражних стрічок, знятих українськими режисерами й режисерками після початку повномасштабного вторгнення. Також будуть представлені іноземні та українські фільми з програми 19-го DOCUDAYS UA, яку команда готувала ще взимку для показів у кінотеатрах мирного Києва. Детальніше з кінопрограмою можна ознайомитися на фейсбук-сторінці.

 

З міркувань безпеки та із врахуванням реалій воєнного стану в Україні точну адресу подій буде повідомлено лише зареєстрованим учасникам. Усі реєстраційні форми будуть прикріплені до анонсів подій.

 

Під час  декількох показів передбачені спільні обговорення із шанувальниками Мандрівного Docudays UA у Запоріжжі в режимі онлайн. Це стало можливим  завдяки спільним діям організаторів фестивалю на Львівщині та у Запоріжжі. 

 

Організатори очікують на приїзд та участь у дискусіях режисерів фільму “Казка про коника” Дениса Страшного та Уляни Осовської, а також режисерки фільму “Фортеця Маріуполь. Орест” Юлії Гонтарук і головного героя її фільму, голови пресслужби полку «Азов» у Маріуполі Дмитра Козацького (позивний Орест).

 

Кінопрограма на Львівщині

 

Львів

 

12 листопада

17:00 - Показ і обговорення фільму “Казка про коника”.  Відкриття фестивалю.

Реєстрація на подію https://bit.ly/3Dp93mK 

 

15 листопада 

16:00 - Показ і обговорення фільму “Літургія протитанкових перешкод”.

Реєстрація на подію https://bit.ly/3Frq1Ul 

 

18 листопада

16:00 - Показ і обговорення фільму “Земля Івана”.

Реєстрація на подію https://bit.ly/3gXVROn 

 

22 листопада

16:00 - Показ і обговорення фільму “Фортеця Маріуполь. Орест”. Закриття фестивалю.

Реєстрація на подію https://bit.ly/3sK3VVv 

 

Трускавець

 

19 листопада

15:00 - Показ і обговорення фільму “І кожна річка”. 

Реєстрація на подію https://bit.ly/3WeJQUO 

 

08.11.2022

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