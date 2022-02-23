Лещатарські змагання 1929 року: прем'єра унікальних кадрів у Львові

4 березня у Львові покажуть фільм про змагання Карпатського лещатарського клюбу на Погулянці, знятий тут 15 лютого 1929 року Олександром Пежанським. Ці плівки нещодавно віднайшлись у доньки режисера Дарії Ярошевич, що мешкає у Чикаго.

"Вона передала їх на оцифрування фахівцям Українського фотографічного товариства і ось тепер унікальні кадри побачить широкий загал", - повідомив Z співорганізатор прем'єрного показу зановник порталу Фотографії Старого Львова Роман Метельський.

Прем'єрний показ фільму відбудеться у актовій залі Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського (вул. Тадеуша Костюшка, 11). Перед аудиторією виступлять майстер з оцифрування кіноматеріалів, член Українського Фотографічного Товариства Ігор Ткачик та дослідник українського тіловиховання, доктор наук Андрій Сова.

Тут таки організують міні-виставку світлин Олександра Пежанського на лещетарську тематику й оригінальних нагород та відзнак Карпатського Лещатарського Клубу різних років.

Вхід на подію вільний для усіх бажаючих. Початок о 16:00.

На обох світлинах, авторства Олександра Пежанського, Ірина Макарушка (Пежанська) під час лещатарської прогулянки.