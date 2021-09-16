У Львові анонсували прем’єру фільму «Чубай. Говорити знову».

У Львові відбувся передпоказ фільму «Чубай. Говорити знову» режисера Михайла Крупієвського про легендарного поета Грицька Чубая. Цінність проєкту неможливо переоцінити: він відкриває правдиву постать великого поета, дає можливість незамуленим оком побачити творче середовище Львова 70-х років ХХ століття та самостійно оцінити наслідки дії радянської тоталітарної машини.

Ініціаторкою проєкту є Соломія Чубай, донька поета, філологиня, продюсерка, співачка, яка послідовно працює над популяризацією творчості батька для сучасників: проєктом видання «П'ятикнижжя», проєктом «POETY. Діалог Поколінь». Робота над стрічкою тривала три роки.

Режисер Михайло Крупієвський зазначив, що його думання про Чубая під час роботи над проєктом було безперервним. Завдяки цьому на екранах глядачі побачать не «документалку» у звичному форматі, а інновативне кіно у поєднанні документалістики, телевистави з майстерним підбором художніх засобів, які наближають до стилістики описуваної епохи та дозволяють відновлювати у пам’яті або будувати в уяві події, які десятиліттями були за лаштунками.

Грицько Чубай був молодим, талановитим та магнетичним поетом. Його образи і декламації переносили слухачів у світ духовних почувань та пошуків, і сучасні глядачі переконаються у цьому завдяки Сергієві Жадану.

Із серії інтерв’ю з легендарними особистостями, чия праця у літературі, філософії, музиці, художньому мистецтві, громадському житті й політиці привела нас до незалежності України, глядачі почують правду про часи їхньої молодості, про їхнє життя в радянських умовах.

«Документальна драма Михайла Крупієвського "Чубай. Говорити знову" – неймовірна і правдива історія про митця, якого знищила і вбила совєцька окупаційна система. Я писав музику до цього фільму, але не міг уявити, працюючи з фраґментами, наскільки потужним вийде кінцевий результат», – поділився враженнями народний артист Тарас Чубай.

«Знову і по-новому відкрила для себе одного з улюблених авторів. Превелика дяка всім, хто створив це по-справжньому мистецьке полотно, а передусім рідним – дружині, доньці, сину, – зазначила філологиня, викладачка ЛНУ ім. І. Франка Ірина Кметь. – Під враженнями й досі. Фільм про мовчання як найгучнішу промову і слова, повиті тишею і відчуженням. Новий погляд на Людину, людей, Львів з людьми і без. Не можна від себе втекти. Як добре, що є пам'ять».

«Цей фільм про генія і зраду, про пекло, яке отверзається у тебе в грудях, а далі ти сам досмажуєш себе на вогнищі своєї совісті аж до самої смерті. Воістину, антична трагедія у її чистому вигляді, яка розігралась у 70-х роках ХХ ст. Цей фільм про нелюдську систему, яка знищувала усе живе українське з ненаситністю дракона... – написала Ярина Винницька. – Але найголовніше. Цей фільм про те, що культура – таки найбільша політика, і тому система знищувала саме культурну еліту, і навіть показово неполітичних сімдесятників, які на відміну від шістдесятників, тримались осторонь політичних гасел і просто творили високу українську культуру світового рівня. Їхня творчість, як виявилось, була ще небезпечнішою за агітки і мітинги. Браво творчій команді на чолі з Михайлом Крупієвським! І дякую усій родині Чубаїв за сміливість і за Гідність!» – поділилася враженнями співзасновниця проєкту «Ковчег «Україна» Ярина Винницька.

«Ми живемо в непрості часи, та історії наших батьків дають нам поштовх і розуміння, як пройти ці часи, не втративши себе, – або, якщо втратиш, віднайти знову. Запрошую всіх в кінотеатри на перегляд фільму про Грицька Чубая та людей, які його знали. Ця історія змінює», – запросила керівниця офісу «Львів – місто літератури ЮНЕСКО» Богдана Брилинська.

За анонсами кінопоказів у кінотеатрах слідкуйте на facebook-сторінці телепроєкту «Чубай. Говорити знову».

Фото facebook.com/chubaygovorytyznovu, facebook.com/m.krupievsky, facebook.com/TarasChubai, facebook.com/chotootvas