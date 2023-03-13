Фільм «Все скрізь і відразу» здобув головного «Оскара».

Найкращою документальною стрічкою Американська кіноакадемія визнала «Навального»

 

 

У Лос-Анджелесі в театрі Dolby в ніч проти понеділка, 13 лютого, відбулася церемонія вручення нагород 95-ї премії американської кіноакадемії «Оскар». Стрічка «Все скрізь і відразу» (Everything Everywhere All at Once) режисерів Дена Квана та Деніела Шайнерта стала володарем премії у номінації «Найкращий фільм». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Серед претендентів на нагороду в цій номінації були представлені такі фільми: «Аватар: Шлях води» Джеймса Кемерона, «Фабельмани» Стівена Спілберга, «Банші Інішеріна» Мартіна МакДона, «Топ Ґан: Меверік» Джозефа Косінскі, «Тар» Тодда Філда, «Трикутник смутку» Рубена Естлунда та «Жінки говорять» Сари Поллі.

 

 

Картина «Все скрізь і відразу» розповідає про іммігрантку, власницю пральні Евелін, у житті якої панує цілковитий безлад. Утім під час візиту до податкової головна героїня виявила в собі здібності переміщатися паралельними світами й отримувати доступ до спогадів та навичок інших версій самої себе. І тепер жінці доводиться протистояти загадковій злій сутності, яка вирішила зруйнувати не лише цей світ, а й увесь мультивсесвіт.

 

Також ця картина удостоєна нагород за найкращу режисуру, найкращий оригінальний сценарій та найкращий монтаж. Окрім того, володарями «Оскарів» стали актори стрічки Джеймі Лі Кертіс та Ке Хюї Куан як найкращі актриса та актор другого плану. Усього картина удостоєна семи статуеток «Оскар».

 

 

Найкращим актором першого плану за версією «Оскара» став Брендан Фрейзер за фільм «Кит» Даррена Аронофскі.

 

Лауреатом «Оскара» у номінації «Іноземний художній фільм» стала німецька картина «На західному фронті без змін» Едварда Берґера. Фільм також став володарем нагород за операторську роботу, оригінальний саундтрек та роботу художника-постановника.

 

 

Нагорода за найкращий адаптований сценарій дісталася картині «Говорять жінки» Сари Поллі.

 

Картина «Навальний» канадського режисера Деніеля Роера отримала нагороду кіноакадемії як найкращий документальний фільм. Ця стрічка показує події з життя російського опозиціонера з літа 2020 року, коли його отруїли в Росії «Новичком», до січня 2021 року, коли він повернувся на батьківщину з Німеччини, де проходив лікування, та зразу ж був арештований.

 

«Піноккіо Гільєрмо Дель Торо» став володарем «Оскара» як найкращий анімаційний фільм.

 

Премія Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, з 1940-х років відома як «Оскар», була заснована в 1929 році і вручається діячам, які зробили внесок у розвиток кіномистецтва.

 

13.03.2023

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