«Львівобленерго» запроваджує в області погодинні знеструмлення.

 

У вівторок, 8 листопада, на розпорядження «Укренерго» на Львівщині буде введено графік погодинних вимкнень електроенергії. Про це пізно ввечері 7 листопада повідомило «Львівобленерго».

 

Відключення відбуватимуться з 08:00 до 20:00 відповідно до графіку.

 

Орієнтовний час відключень:

 

08:00 – 12:00 — 3 група,

12:00 – 17:00 — 2 група,

17:00 – 20:00 — 1 група.

 

«Важливо, що графік впроваджуватимуть не в повному обсязі, час відключення для споживачів складатиме орієнтовно три години. Впровадження графіків необхідне для стабілізації роботи енергосистеми. Про всі зміни стосовно відключень додатково повідомлятимемо на нашому сайті та сторінках у соцмережах», – зазначили у «Львівобленерго».

 

Нагадаємо, 5 листопада графіки погодинних відключень запровадили для семи областей України. Але через надмірне споживання електроенергії «Укренерго» дало розпорядження додатково ввести у цих областях аварійні відключення всіх категорій споживачів. На Львівщині планових та аварійних відключень досі не вводили. Обмеження споживання необхідне, щоби зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми й уникнути повторних аварій.


 

08.11.2022

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