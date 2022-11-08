«Львівобленерго» запроваджує в області погодинні знеструмлення.

У вівторок, 8 листопада, на розпорядження «Укренерго» на Львівщині буде введено графік погодинних вимкнень електроенергії. Про це пізно ввечері 7 листопада повідомило «Львівобленерго».

Відключення відбуватимуться з 08:00 до 20:00 відповідно до графіку.

Орієнтовний час відключень: 08:00 – 12:00 — 3 група, 12:00 – 17:00 — 2 група, 17:00 – 20:00 — 1 група.

«Важливо, що графік впроваджуватимуть не в повному обсязі, час відключення для споживачів складатиме орієнтовно три години. Впровадження графіків необхідне для стабілізації роботи енергосистеми. Про всі зміни стосовно відключень додатково повідомлятимемо на нашому сайті та сторінках у соцмережах», – зазначили у «Львівобленерго».

Нагадаємо, 5 листопада графіки погодинних відключень запровадили для семи областей України. Але через надмірне споживання електроенергії «Укренерго» дало розпорядження додатково ввести у цих областях аварійні відключення всіх категорій споживачів. На Львівщині планових та аварійних відключень досі не вводили. Обмеження споживання необхідне, щоби зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми й уникнути повторних аварій.



