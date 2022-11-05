Ріка віршів

Василь МАХНО

З циклу "Кілька днів із Ду Фу"

 

 

12.

 

що залишилося після Ду Фу – ріка

віршів які записала його рука

самотність яку він тримав при собі

господарство при домі – квіти і сад

одинока в польоті осіння оса

рани зарубцьовані як на псові?

 

я не знаю – тому гієрогліфа дім

мокне немов селянин у воді

що насаджує рис – нагинаючи спину

селянки перуть білизну в ріці

купаються в порохах горобці

чаплі в тумані стигнуть

 

крутиться вічне колесо: літо – зима

переходять війська – яким нема

ні харчів ні жінок ні сну ні звитяги

тягнуться за ними скрипучі вози

урядовці сидять й морщать носи

тріпотять імператорські стяги

 

по околицях нині розносять чутки

по домах трясуться  жіночі литки

по містечках солдати двигтять домами

чути труться тіла і скриплять ліжка

удовина доля таки важка –

бо солдат придавив її наче камінь

 

залишається тільки чекати коли

перейдуть війська з містечок малих

а в вологих утробах зачаті плоди

із жагою життя із тілесного бруду

їхні матері ночі насильства забудуть

і скрипучі тіла їх батьків молодих

 

за військами залишиться спогад утіх

як двигтіли доми по дворах усіх

булькотіло на кухні – сохло прання

імператор – казали – їхав сюди

та впали дощі – побоявся води

ще замочить ноги й шовкове вбрання

 

тож домівка за якою Ду Фу тужив

й імператорський двір  в якому служив

за помірну плату і скромну

не зупинять ні човен ані течію

над дахами він бачить з паперу змію

що летить з паперовим драконом

 

течія – це час і він звик аби

береги тримали рівновагу плавби

він шукає покинутий кимось човен

й запаливши ліхтарик – пучка пече

і чомусь ріка вже над ним тече

й шурхотить як дракон паперовий

 

Фото: Володимира Давиденка.

 

 

 

 

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