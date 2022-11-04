254-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:34 Загальний обсяг поставок пшениці "зерновим коридором" становить 2,9 млн тон, повідомили у Мінагропроді. Загалом Україна відправила 430 кораблів, з яких 129 – навантажені пшеницею, 140 – кукурудзою. Протягом останнього тижня з України відправлено 40 суден, експортовано 309 тис тон пшениці і 183 тис. тон кукурудзи.

За останні три дні черга суден у Босфорі із українським збіжжям стрімко зменшується: зі 120 кораблів залишилося менше 40. Але на вхід до Стамбула вже очікують приблизно 100 кораблів, які прямують до України під завантаження агропродукцією.

11:18 Президент США Джо Байден анонсував швидке звільнення Ірану: "Не хвилюйтеся, ми звільнимо Іран. Вони звільнять себе досить скоро", сказав він на передвиборчому мітингу кандидата від Демократичної партії Майка Левіна, коли прихильники в натовпі підняли мобільні телефони з написом «ВІЛЬНИЙ ІРАН»

10:40 Уряд опублікував розпорядження № 983-р від 3 листопада про призначення колишнього міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова головою правління НАК “Нафтогаз України”.

10:04 Вночі російські окупанти обстріляли ракетами С-300 Київський район Харківа, Миколаїв та населені пункти в Запорізькому району. Жертв немає, є руйнування будівель.

09:45 Вночі російські окупанти атакували зі східного напрямку іранськими дронами-камікадзе «Shahed-136», 9 із них збито, повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ. Зокрема, вранці один дрон-камікадзе над Львівщиною знищено силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід", ще вісім баражуючих боєприпасів знищено протиповітряною обороною повітряного командування ''Схід'' у Нікопольському районі.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Через низький моральний дух і небажання воювати російські війська, ймовірно, почали розгортати «загороджувальні загони» або «блокуючі підрозділи». Ці підрозділи погрожують розстрілювати відступаючих своїх же солдатів, щоби змусити їх до наступу, і такі підрозділи використовували російські війська в попередніх конфліктах. Віднедавна російські генерали, ймовірно, вимагають, щоб їхні командири застосували зброю проти дезертирів, у тому числі, можливо, дозволили після попередження стріляти на ураження по таких ухилянтах. Генерали також, ймовірно, вимагають тримати оборонні позиції до останнього. Тактика розстрілу дезертирів, ймовірно, свідчить про низьку якість, низький моральний дух та недисциплінованість російських військ.

09:05 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 74 840 (+840) осіб, танків – 2750 (+16) од., бойових броньованих машин – 5580 (+28) од., артилерійських систем – 1772 (+17) од., РСЗВ – 391 (+1) од., засобів ППО – 201 (+3) од., літаків – 277 (+0) од., гелікоптерів – 258 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1450 (+8) од., крилатих ракет – 397 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4173 (+12) од., спеціальної техніки – 155 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

80,5% танків (з них 2,7% за минулий тиждень),

32,2% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

69,6% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

57,5% артилерійських систем (з них 2,1% за минулий тиждень),

35,2% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

22,2% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,0% гелікоптерів (з них 0,7% за минулий тиждень),

14,3% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Противник завдав 4 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали близько 30 населених пунктів Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Херсонської та інших областей. Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БпЛА. Зокрема, з території республіки білорусь. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районі населеного пункту Волфине Сумської області. Також загарбники застосували ударні БпЛА; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стельмахівка, Берестове, Білогорівка, Ветеринарне, Гатище, Чугунівка та Уди; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів М’ясожарівка, Званівка, Роздолівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Серебрянка, Новоєгорівка та Ямполівка; на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Озарянівка, Курдюмівка, Майорськ, Іванград, Соледар, Опитне та Зеленопілля; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Олександропіль, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Невельське та Первомайське; на Новопавлівському напрямку – з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Водяне, Павлівка, Времівка та Велика Новосілка; та Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Ольгівське, Щербаки та Малі Щербаки. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував повітряну розвідку. Активно задіював БпЛА, здійснив до тридцяти вильотів. Керівництво Приморського краю російської федерації змушене запроваджувати додаткові заходи безпеки та посилювати поліцейський режим. У місті Владивосток влада готується до можливих протестних проявів серед місцевого населення, яке висловлює невдоволення через проведені раніше мобілізаційні заходи та великі втрати представників регіону на війні в Україні. На тимчасово захоплених територіях окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. В населеному пункті Піски Старобільського району Луганської області представники так званої військової комендатури провели фільтраційні заходи проти місцевого населення. Близько 30 громадян викрадено та вивезено у невідомому напрямку. Аналогічні заходи проводяться в населених пунктах вздовж автошляху Олешки – Нова Каховка Херсонської області. Крім того, автошляхами Херсонської області відзначається посилений рух вантажних та легкових автомобілів з награбованим майном. Значні пограбування відбуваються у Бериславі та прилеглих населених пунктах. Зокрема, з підприємств обслуговування електромереж вивозиться майно та ремонтна база. В населеному пункті Тополівка російські окупанти використовують в якості “живого щита” місцеву школу та дитячий садок, де розмістилось до трьохсот ворожих солдатів з технікою. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Наші сили ППО збили 3 БпЛА “Shahed-136”. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили пункт управління ворога, 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної розвідки, мінно-вибухові загородження та інші важливі військові об’єкти противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Поки незрозуміло, чи російські сили захищатимуть місто Херсон, незважаючи на виведення деяких російських підрозділів із північно-західної частини Херсонської області.

• Російські сили передчасно спрямували нещодавно мобілізований особовий склад на наступальні операції у західній частині Донецької області, переслідуючи мінімальні та оперативно незначні територіальні досягнення.

• Російські медіа продовжували публікувати суперечливі та заплутані повідомлення про звільнення генерал-полковника Олександра Лапіна з посади командувача ЦВД або командувача російських «центральних» сил.

• Російська влада, можливо, створює умови для передачі незабаром Запорізької АЕС до російської енергосистеми.

• Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують вести контрнаступальні дії в напрямку Кремінної та Сватового.

• Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки та Донецька.

• Російські військові продовжують відчувати виразні проблеми з постачанням критично важливої військової техніки

• Міноборони Росії, ймовірно, приховано продовжує мобілізацію.

• Російська окупаційна влада продовжує примусову евакуацію в Херсонській області.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":