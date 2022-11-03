Рада Безпеки ООН відхилила резолюцію Росії щодо «біозброї в Україні».

Резолюцію підтримали лише Росія та Китай.

Рада Безпеки ООН відхилила резолюцію Росії, яка вимагала провести розслідування нібито участі Вашінґтона та Києва у реалізації програм створення біологічної зброї в Україні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Під час голосування з цього питання у середу ввечері, другого листопада, документ підтримали лише дві країни – сама Росія та Китай. Проти виступили США, Велика Британія та Франція. Інші десять держав, які наразі входять у Радбез, утрималися. Для ухвалення резолюції потрібно як мінімум дев'ять голосів.

З того часу, як російські війська вторглися в Україну 24 лютого, Росія кілька разів порушувала в РБ ООН питання про нібито розробку української хімічної та біологічної зброї на замовлення США. Заяви про це робили міністерство оборони РФ та голова радбезу РФ Ніколай Патрушев. Російська сторона запевняла світову спільноту, що під час війни нібито «отримано докази створення в Україні компонентів біологічної зброї за безпосередньою участю Пентаґону». Президент України Володимир Зеленський ще у середині березня відкинув ці звинувачення. Зі спростуванням виступив і Пентаґон.

Представники ООН з питань контролю над озброєннями неодноразово заявляли, що їм нічого не відомо про будь-які програми з розробки біологічної зброї в Україні.

Схожі звинувачення Росія раніше висувала на адресу Грузії, де у Тбілісі США фінансують дослідницький Центр імені Луґара. Щоб розвіяти сумніви, у 2018 році влада Грузії запросила міжнародних експертів, у тому числі з Росії, але Москва відмовилася відряджати своїх представників. За підсумками візиту фахівців було зроблено висновок, що центр не порушує норм Конвенції про біологічну зброю 1972 року. Експерти радять Україні зробити так само, але визнають, що в умовах війни це буде складно реалізувати.