251-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:00 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 72 470 (+650) осіб, танків – 2698 (+12) од., бойових броньованих машин – 5501 (+16) од., артилерійських систем – 1730 (+2) од., РСЗВ – 383 (+0) од., засобів ППО – 197 (+0) од., літаків – 276 (+1) од., гелікоптерів – 257 (+4) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2) од., крилатих ракет – 397 (+45) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4143 (+15) од., спеціальної техніки – 154 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

79,0% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

31,7% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

69,1% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

56,1% артилерійських систем (з них 1,4% за минулий тиждень),

34,4% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

22,1% літаків (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,0% гелікоптерів (з них 1,0% за минулий тиждень),

14,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:29 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони України на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 50 населених пунктів, зокрема: Соледар, Вугледар, Яковлівка, Веселе Донецької області. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишатися без суттєвих змін. Республіка білорусь підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Російська федерація продовжує перекидання окремих підрозділів на територію республіки білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних безпілотних літальних апаратів з території республіки білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Гатище, Стрілеча та Ветеринарне; на Куп’янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кучерівка, Стельмахівка, М’ясожарівка, Петропавлівка; на Лиманському напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Григорівка та Берестове; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Зеленопілля, Кліщіївка, Бахмут, Бахмутське і Соледар; на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Красногорівка, Первомайське та Невельське; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Полтавка, Ольгівське, Малинівка, Павлівка, Новоданилівка. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад двадцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Окупанти здійснюють примусове переміщення цивільного населення. Так, в населеному пункті Каховка Херсонської області, громадян, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра силоміць виселяють з осель. Навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження. В населеному пункті Новочорномор’я Скадовського району російські військовослужбовці психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів. Їх виганяють з власних помешкань. Вивільнені таким чином оселі плануються під заселення окупантами. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 14 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, опорні пункти і позиції комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 гелікоптери, 2 БпЛА та 45 ворожих крилатих ракет. Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Обстановка в нашій операційній зоні, на південнобузькому напрямку, складна, але впевнено контролюється Силами оборони. Основна увага противника зосереджена на утриманні займаних рубежів та дистанційних діях - артилерійські та мінометні обстріли, авіаційні та ракетні удари по наших позиціях та мирних населених пунктах. Ворог продовжує мінування напрямків можливого наступу наших військ та завдає руйнувань критичній інфраструктурі. Облаштовує оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. В цілому, суттєвих змін у стані складі та положенні противника немає. Протягом бойового дня ворог завдавав ударів по територіальних громадах в Баштанському та Миколаївському районах на Миколаївщині, обстрілював нещодавно звільнені населені пункти Бериславського району Херсонщини вздовж лінії розмежування військ. Ворог активно проводить повітряну розвідку, в тому числі використовує і безпілотники ударного типу, які повертаються на базу. Але в ході виконання розвідзавдання, такі ворожі дрони, як «Ланцет», ще й скидають на об’єкт ураження вибухівку. Саме так атаковано ворогом сьогодні Миколаївський район. Людських втрат нема. По звільнених цього місяця населених пунктах північної Херсонщини ворог гатив з важкої артилерії та реактивної системи залпового вогню «Град». Пошкоджено кілька будівель та автівок. Без людських втрат. Надвечір силами протиповітряної оборони у небі над Бериславським районом Херсонщини знищено 2️ ворожих ударних гелікоптера Ка-52 «Алігатор». Нашою армійської авіацією було влучно атаковано скупчення особового складу окупантів на опорному пункті противника в районі Снігурівки на Миколаївщині. Артилеристи та ракетники Сил оборони, протягом дня завдавали ударів по позиціях ворога та районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 180 вогневих завдань. Вороже військо зменшилось на 21 рашиста. Демілітарізовано одну військову автівку та міномет. Решта втрат ворога дорозвідуються. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває 1️ носій високоточних крилатих ракет, споряджений вісьмома «Калібрами». Загальна чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі становить 7️ кораблів та катерів, які продовжують маневрування уздовж південного узбережжя Криму. Ворог продовжує застосовувати високоточні ракети різних систем, ударні дрони та інші засоби вогневого ураження по об’єктах критичної інфраструктури та по прилеглих до лінії фронту територіальних громадах.

00:17 Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить виконувати угоду про вивезення зерна. "Я думаю, що світ в цілому вже звик до тих чи інших риторик агресивного характеру з боку офіційних і неофіційних представників РФ. Хочу нагадати, що в зерновій ініціативі існує дві паралельні домовленості чи два документи. Перший - тристоронній документ Україна-ООН і Туреччина. Тут від трьох суб'єктів я не чув, щоб хтось з чимось був незгодний і хтось хотів би зупинити зернову ініціативу. Тож тут ми продовжуємо, як втрьох і домовлялися", - сказав Зеленський. Від додав, що є інший документ - між РФ, Туреччиною і ООН. "Я не впевнений , що той документ Туреччина або ООН порушили, бо вони не зацікавлені в тому, щоб принести голод в країни Африки або Азії. Тож, безумовно, те, що Росія говорить - що вона виходить з цієї ініціативи, говорить, що вона виходить з домовленості тих трьох сторін. А це говорить, що саме вона порушує їхні домовленості", - цитує "Укрінформ". Президент сподівається, що міжнародні партнери зможуть "заспокоїти" риторику РФ.