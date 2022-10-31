З Молдови виганяють російського дипломата.

Це сталося зразу ж після того, як на територію Молдови впала призначена для України російська ракета.

 

 

Молдова висилає одного співробітника посольства Росії в Кишиневі. Про це у понеділок, 31 жовтня, повідомило Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції (МЗСЄІ) Республіки Молдова, зазначивши, що вже сповістили про це рішення російського посла Олега Васнєцова.

 

«Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції повідомляє, що ухвалило рішення оголосити персоною нон-ґрата на території нашої країни представника посольства РФ у Кишиневі, який зобов'язаний залишити територію Республіки Молдова», – пресслужба МЗСЄІ.

 

У МЗСЄІ зазначили, що викликали російського посла та повідомили йому про оголошення одного зі співробітників російського посольства персоною нон-ґрата. Найближчим часом той має залишити територію Молдови. При цьому в МЗСІЇ відмовилися розкрити особистість співробітника російського посольства, якого висилають, зазначивши лише, що це не посол. Про це повідомив молдовський інформаційний портал NOI.md.

 

Також Васнєцову було вказано на негативні наслідки ракетних обстрілів Росією України та на інцидент з російською бойовою ракетою, яка впала на молдовській території. У МЗСЄІ підкреслили, що ракетні атаки на інфраструктуру України завдають величезних економічних та соціальних збитків всьому європейському континенту, включно з громадянами Молдови, які також страждають через війну в сусідній країні.

 

Зранку 31 жовтня у північних районах Молдови було чути вибухи. Пізніше МВС РМ опублікувало інформацію про падіння на околиці населеного пункту Наславча уламків російської ракети. У прес-релізі було уточнено, що ракету збила українська система ППО. Також у МВС зазначили, що постраждалих немає, але в деяких будинках вибито шиби.

 

«Під час бесіди МЗСЄІ підтвердило, що ракетні удари по сусідній країні продовжують нарощувати ризики безпеці, а громадяни нашої країни все більше відчувають на собі руйнівні наслідки війни. Наголошувалося, що атаки на українську енергетичну інфраструктуру також породжують зростаючі загрози для енергетичної безпеки країни», – зазначає МЗСЄІ Молдови.

 

Кремль вже встиг відреагувати на дії Кишинева. «Росія дасть адекватну відповідь» – пригрозило МЗС РФ у своїй заяві.

31.10.2022

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