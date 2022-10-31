Лула да Сілва переміг на виборах президента Бразилії.

Він із мінімальною перевагою обійшов чинного президента Жаїра Болсонару.

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва (Luiz Inacio Lula da Silva) переміг на виборах глави держави. У другому турі виборів, який відбувся в неділю, 30 жовтня, він з мінімальною перевагою обійшов чинного главу держави Жаїра Болсонару. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на дані Вищого виборчого суду.

За підсумками обробки ста відсотків бюлетенів, Лулу да Сілву підтримали 50,9 відсотка бразильців, які прийшли на виборчі дільниці. За чинного президента Жаїра Болсонару проголосували 49,1% електорату. Вищий виборчий суд вже проголосив Лулу да Сілву президентом-електом.

Таким чином Лула да Сілва за свою політичну кар'єру перемагає вже на третіх президентських виборах. Його інавґурація запланована на перше січня 2023 року.

Нагадаємо, що за підсумками першого туру президентських виборів, який відбувся другого жовтня, бразильці віддали 43,2% голосів чинному президенту країни Болсонару, і 48,4% – Лулі да Сілві, який бразильцям запам'ятався успішними соціально-економічними реформами на початку і в середині 2000-х років.

77-літній Луїс Інасіу Лула да Сілва — голова лівої Партії праці. Він обіймав посаду президента Бразилії з 2002 до 2010 року. У квітні 2019 року да Сілву засудили до 17 років в'язниці за корупцію та відмивання грошей. Свою провину Лула так не визнав та називав звинувачення у корупції політично мотивованими. Під час попередніх президентських виборів він перебував у в'язниці. Проте вже в листопаді 2019-го Лула да Сілва вийшов на волю за рішенням суду, допоки розглядали його апеляції. У березні 2021 суддя верховного суду Бразилії оголосив нечинними чотири справи проти експрезидента, що знову відкрило йому двері до великої політики.

67-літній Жаїр Болсонару очолює праву Ліберальну партію. Місцева преса порівнює Болсонару з експрезидентом США Дональдом Трампом і називає його «ультранаціоналістом правого штибу» (за це він отримав прізвисько «Тропічний Трамп»). Болсонару, зокрема, вважається противником політичного істеблішменту. Він відзначився палкою боротьбою з жорсткими обмеженнями під час пандемії коронавірусу, за що зазнав різкої критики і всередині країни, й на міжнародній арені.

Про підтримку кандидатури Лули да Сілви напередодні виборів заявили 13 партій країни. Болсонару підтримали лише три партії, ще п'ять партій заявили про нейтралітет.

Перед виборами Болсонару неодноразово висловлював сумніви щодо незалежності виборчої системи та припускав, що не визнає результату виборів, а його прихильники навіть закликали до путчу.