Болсонару і да Сільва вийшли в другий тур президентських виборів у Бразилії.

Хоча соціологи прогнозували впевнену перемогу да Сільві ще в першому турі

Експрезидент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва (Luiz Inacio Lula da Silva) та чинний глава держави Жаїр Болсонару (Jair Bolsonaro) вийшли в другий тур президентських виборів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. На виборах, які відбулися в неділю, третього жовтня, вони отримали найбільшу підтримку електорату, втім жоден із них не набрав понад 50% голосів.

Лула да Сільва випередив свого конкурента, але не настільки, щоб перемогти в першому ж турі, хоча це прогнозували тамтешні соціологи. Попередні результати опитування громадської думки давали експрезиденту значно більшу перевагу – від семи до 17 відсотків.

Проте різниця між основними конкурентами перегонів сягнула лише п’яти відсотків. За підрахунком 99,9% голосів, Лула да Сілва набирає 48,40 відсотків голосів виборців, Болсонару – 43,22%.

Другий тур президентських виборів у Бразилії заплановано на 30 жовтня. Прогнозують виграш Лулу да Сілві.

77-літній Лула да Сілва — голова лівої Партії праці. Він обіймав посаду президента Бразилії з 2002 до 2010 року. У квітні 2019 року да Сілву засудили до 17 років в'язниці за корупцію та відмивання грошей. Свою провину Лула так не визнав та називав звинувачення у корупції політично мотивованими. Під час попередніх президентських виборів він перебував у в'язниці. Проте вже в листопаді 2019 Лула да Сілва вийшов на волю за рішенням суду, допоки розглядали його апеляції. У березні 2021 суддя верховного суду Бразилії оголосив нечинними чотири справи проти експрезидента, що знову відкрило йому двері до великої політики.

67-літній Жаїр Болсонару очолює праву Ліберальну партію. Місцева преса порівнює Болсонару з експрезидентом США Дональдом Трампом і називає його «ультранаціоналістом правого штибу» (за це він отримав прізвисько «Тропічний Трамп»). Болсонару, зокрема, вважається противником політичного істеблішменту. Він відзначився палкою боротьбою з жорсткими обмеженнями під час пандемії коронавірусу, за що зазнав різкої критики і всередині країни, й на міжнародній арені.