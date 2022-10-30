Росіяни гакнули телефон Ліз Трасс.

Це сталося ще за часів, коли вона очолювала МЗС, але з’ясувалося лише зараз і спровокувало політичний скандал.

 

 

Особистий телефон експрем'єрки Великої Британії Ліз Трасс був зламаний гакерами, які пов'язані з російськими спецслужбами. Про це повідомило видання The Mail on Sunday з покликом на джерела в в британських службах безпеки. За його даними, злом було виявлено ще під час літньої передвиборчої кампанії консерваторів, коли Трас ще очолювала Міністерство закордонних справ Об’єднаного Королівства і балотувалася на лідера торі.

 

Джерела газети вважають, що гакери могли отримати доступ до надтаємної інформації, зокрема до перемовин з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО про війну Росії проти України, до детальних обговорень постачання зброї Києву. Газета повідомляє, що зловмисники також викрали листування Трас за минулий рік.

 

За твердженням Mail on Sunday, інформація щодо зламування телефону Трасс була прихована Борисом Джонсоном, який на той момент продовжував виконувати обов'язки прем'єра. Опозиційні партії вже вхопилися за цю тему, почавши розкручувати політичний скандал. Опозиційні політики закликають провести ретельне розслідування.

 

Тіньова міністерка внутрішніх справ від Лейбористської партії Іветт Купер (Yvette Cooper) назвала повідомлення про злам телефону «надзвичайно важливим питанням національної безпеки, оскільки йдеться про можливу атаку з боку ворожої держави». Депутатка Палати громад від ліберал-демократів Лейла Моран (Layla Moran), яка курує питання внутрішньої безпеки заявила: «Якщо з'ясується, що ця інформація була прихована від громадськості, щоб захистити лідерство Ліз Трасс [у партійних перегонах], це було б непробачально».

 

Представники британського уряд наразі ще не давали своїх коментарів на цю тему.

30.10.2022

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