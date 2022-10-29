Час пропливає вздовж рук

З циклу "Кілька днів із Ду Фу"

11.

у нього було лише кілька серпневих днів:

нерозуміння селян – імператорський гнів

та якась самотність смерті зрідні

тобто вірші писались і кури неслись

але час поділився на тепер і колись

а місяць на криничному дні

зеленавим лимоном плескався як качки

стугоніло відро дерев’яне яким

набирають воду – тягнулося літо

час в якому зійшлися всі війни і страх

ріст бамбука – дрижання комах

і борги у найближчих сусідів

адже час пропливає вздовж наших рук

пожовтіє у серпні зелений бамбук

вздовж очей і вздовж губ час зависне

стане тілом гірчичним – питанням: поруч?

стрімголов комети в серпневу пору

золотими хвостами у небі зблиснуть

і наповняться ріки з підземних криниць

і напишуться вірші для губ і зіниць

все відбудеться вчасно – все стане словом

«звідки час випливає?» – він каже: «з-за гір»

«це отой невеликий солдатський загін?

чи криничне відро що б’є на сполох?

може гуси яким час збиратися в зграї?

може яструб що жертву свою визирає?

може скалка під нігтем – може у серці?

чи залишений дім – чи прогнилі пороги?

чи болото в’язке гірської дороги?» –

все спресовано в серпні

він прожив стільки часу і стільки літ

і ловив слова закинувши сіть

і любив жінок – їхній цвіт і запах

але час розчинявся – згрібав свої дні:

білий метелик на сонці вогнів

білий ліхтарик рікою плавав

як же дізнатись який же твій час? –

порохняве світло торкнеться її плеча

і позначить у серпні гострий лікоть

трава вигорає – птахи летять:

колихаються чашечки білих латать

і минає життя – як достигле літо

невдовзі осінь прийде із-за гір

вона ще ховається наче дикий звір

але Ду Фу відчуває: вона вже близько

час – це мінливість каміння в ріці

пучка світла на сливі – листі – руці

яка відсуває порожню миску

Фото: Володимира Давиденка.