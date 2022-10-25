Ріші Сунак офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії.

Чарльз III уперше як король призначив голову уряду.

Король Великої Британії Чарльз III призначив Ріші Сунака керівником уряду країни. Про це повідомив телеканал ВВС. Таким чином Сунак став 57 британським прем’єр-міністром, третім у поточному році і першим главою уряду, призначеним новим королем. Тепер йому належить сформувати уряд.

Аудієнція відбулася у Букінгемському палаці, де незадовго до цього Чарльз III прийняв демісію Ліз Трасс. Хоча раніше передбачалося, що Трасс перебуватиме на посаді ще до п’ятниці, 28 жовтня. В Об’єднаному Королівстві монарх відіграє лише церемоніальну роль у призначенні керівників уряду, але саме після цієї церемонії обрана особа здобуває право називатися прем’єром.

Під час першої прем’єрської промови на Давнінґ-стріт Сунак запевнив, що розуміє, наскільки важким є цей момент після фінансової кризи, пандемії коронавірусу та війни, розв’язаної Росією в Україні. «Я не злякаюся, я розумію, що мені потрібно попрацювати, щоб відновити довіру після всього, що сталося. Я усвідомлюю, яким потужним буде тиск на новий уряд. Але я готовий до цього. Я готовий вести країну в майбутнє і поставити її потреби вище політики», – заявив новий прем'єр-міністр. Він додав, що в новий уряд увійдуть найкращі репрезентанти Консервативної партії.

42-річний Ріші Сунак став наймолодшим керівником уряду Великої Британії за більш як 200 років існування кабінету міністрів. Він змінив на цій посаді Ліз Трасс, яка пропрацювала лише 45 днів – це найкоротший термін у британській історії.

24 жовтня Сунака було обрано новим лідером британської Консервативної партії після того, як його суперники – колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон та спікерка Палати громад Пенні Мордонт – вибули з прем’єрських перегонів.

Нагадаємо, що в лютому 2020 року Ріші Сунак обійняв посаду міністра фінансів. За оцінками експертів, на цій посаді він досить успішно провів Велику Британію через пандемію COVID-19, серед іншого, забезпечивши грошову підтримку власникам закритих ресторанів та збереження робочих місць. У липні 2022 року він подав до демісії через незгоду з економічною політикою Бориса Джонсона. Критики Сунака стверджують, що його відхід став однією з причин краху уряду Джонсона.

Варто також зазначити, що Ріші Сунак став першим прем'єр-міністром Великої Британії з південноазійським корінням. Його батьки-індійці, які працювали у сфері медицини та фармацевтики, еміґрували до Великої Британії зі Східної Африки у 1960-х роках. Сунак навчався у престижній приватній школі, а потім – в Оксфорді та Стенфорді, де зустрів свою майбутню дружину Акшату Мурті, доньку індійського мільярдера. Після навчання Сунак працював у інвестиційному банку Goldman Sachs. Зараз пара виховує двох доньок.