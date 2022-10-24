Джонсон відмовився від балотування на лідера торі й прем’єра.

Таким чином «технічну перемогу» здобув Ріші Сунак, оскільки ще одна конкурентка – Пенні Мордонт – не змогла заручитися достатньою підтримкою.

 

 

Експрем’єр-мінстр Великої Британії Борис Джонсон відмовився висувати свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії. Він визнав, що об'єднати парламентську фракцію навколо себе буде важко, а без цього ефективно керувати країною неможливо. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Таким чином наступним прем'єром Об’єднаного Королівства практично напевно й безконкурентно стане колишній міністр фінансів 42-річний Ріші Сунак.

 

Джонсон, який обіймав посаду прем'єра до початку вересня, заявив, що у нього була підтримка необхідних 100 членів консервативної фракції в Палаті громад, які необхідні для балотування. У його заяві йдеться, що його номінували 102 депутати, однак значно більша кількість депутатів публічно висловлювалася за його висування.

 

Експерти вважають, що Джонсон мав добрі шанси перемогти на внутрішньопартійному голосуванні і з п'ятниці, 28 жовтня, повернутися на посаду прем'єра. Проте він заявив, що «час невідповідний», оскільки в партії у нього багато опонентів. «Без єдності у лавах фракції ефективно керувати країною неможливо», – заявив Джонсон.

 

Тож у боротьбі за посаду лідера партії залишилися тільки Ріші Сунак, який обіймав посаду міністра фінансів з лютого 2020 до липня 2022 року, та спікерка Палати громад Пенні Мордонт. Утім Сунак зумів заручитися публічною підтримкою 177 депутатів. А за пані Мордонт висловилися лише 26 парламентарів-торі. І, як стверджують експерти, перетягти на свій бік необхідних сто депутатів до 14:00 (за Ґрінвічем) їй вже не вдасться. А отже вона не зможе взяти участь у подальшій боротьбі. Таким чином Сунак стає лідером партії автоматично, а з п'ятниці заступить демісовану Ліз Трасс на посаді прем'єр-міністра.

24.10.2022

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