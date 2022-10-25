На Львівщині запровадили аварійні відключення електроенергії.

За інформацією «Львівобленерго», у вівторок, 25 жовтня, на Львівщині розпочали аварійні (віялові) відключення електроенергії.

«Сьогодні з 9:20 год згідно з розпорядженням головного диспетчера РДЦ Західного регіону НЕК «Укренерго» введена перша черга (група) віялових (аварійних) відключень на Львівщині для населення. Віялові відключення введені у всіх районах області та частково у Львові, орієнтовно 3% від загальної потужності», – йдеться у повідомленні.

Мешканці Львова та області наразі мають можливість перевірити інформацію у розділі «Чому немає світла» на сайті «Львівобленерго» або уточнити в кол-центрі: 0-800-30-15-68, 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, 093-170-15-68. Також інформація надійде у чат-боти Viber і Telegram.

Про час відновлення електропостачання буде повідомлено додатково за інформацією «Укренерго».