Визначилися головні претенденти на британського прем’єра.

Міністр оборони Бен Воллес, на жаль, знову відмовився від участі в конкурсі – він готовий підтримати Бориса Джонсона.

 

 

У Великій Британії розпочинаються нові перегони за посаду голови Консервативної партії і, відповідно, крісло прем'єр-міністра після відставки Ліз Трасс. Для балотування потенційному кандидату необхідно заручитися підтримкою щонайменше ста своїх колег – депутатів Палати громад від торі, яка має у парламенті більшість. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

У нижній палаті британського парламенту зараз 357 депутатів-консерваторів, а отже балотуватися на посаду лідера партії зможуть максимум три кандидати, оскільки підтримувати можна лише одного кандидата. Офіційно поки що ніхто з консерваторів не заявив про те, що боротиметься за лідерство, проте депутати від торі вже почали публічно висловлюватися на підтримку потенційних кандидатів.

 

Підрахунок їхніх висловлювань веде газета The Telegraph. За її останніми даними, колишнього міністра фінансів Ріші Сунака (Rishi Sunak) підтримали 54 депутати, колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона – 37. На підтримку лідера Палати громад Пенні Мордонт (Penny Mordaunt) висловилися 16 депутатів.

 

Британський міністр оборони Бен Воллес, який міг би позмагатися зі згаданими конкурентами, на жаль, відмовився від участі в балотуванні. Натомість він заявив, що схиляється до підтримки Бориса Джонсона – свого колишнього шефа.

 

Якщо до ранку понеділка, 24 жовтня, сто голосів зможе зібрати лише один кандидат – він беззастережно стане новим лідером консерваторів і прем'єр-міністром Великої Британії. Якщо ж щонайменше сто голосів отримають кілька претендентів – відбудеться голосування. За кандидатів зможуть проголосувати онлайн усі кваліфіковані члени Консервативної партії. А остаточні результати будуть оголошені у п'ятницю, 28 жовтня.

 

Нагадаємо, що Борис Джонсон влітку був змушений піти у відставку, втративши підтримку значної частини колег по партії. Проте нині, за твердженням багатьох британських ЗМІ, саме він є лідером популярності серед однопартійців. Проте букмекери наразі ставлять його лише на третю позицію. Першу вони віддають Сунаку, другу – Мордонт.

 

21.10.2022

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