Ліз Трасс таки подала до демісії.

Вона очолювала уряд лише 45 днів – найкоротший термін за всю історію британських кабінетів.

Ліз Трасс оголосила про рішення зрезиґнувати з посади лідера Консервативної партії та прем'єрміністерки Великої Британії. Про це повідомила газета The Guardian

Виступаючи зі заявою на Давнінґстріт, Ліз Трас зазначила, що вступила на посаду за часів економічної та міжнародної нестабільності. Трас повідомила, що її наступника буде обрано наступного тижня. До цього моменту вона продовжуватиме виконувати свої обов'язки.

Нагадаємо, що королева Елізабет II призначила Трас прем'єркою шостого вересня. Вона стала 15-м главою уряду, призначеним королевою, яка померла через два дні після цього, восьмого вересня. Тож Трас очолювала уряд лише 45 днів – найкоротший термін за всю історію британських кабінетів.

В останні дні британські ЗМІ повідомляли про невдоволення діяльністю Трас серед однопартійців та обговорювали її можливу ​​відставку. 18 жовтня прем'єрка заявила, що має намір залишитися на своїй посаді й повести торі на наступні загальні вибори, незважаючи на заклики подати до демісії, які лунали і від парламентарів з опозиції, і з лав її ж партії.

Раніше 14 жовтня у відставку пішов міністр фінансів Квазі Квартенґ (Kwasi Kwarteng), який разом із прем'єркою запланував грандіозну податкову реформу, що й стала об’єктом загальної критики. А 19 жовтня, зрезигнувала з посади міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман (Suella Braverman). Вона закликала й Ліз Трас вчини так само.

Урядову кризу в Об’єднаному Королівстві спровокували плани Трасс-Квартенґа витратити додатково чверть трильйона фунтів, щоби знизити податки, пожвавити мляву економіку та підтримати населення субсидіями. Таким чином прем’єрка планувала компенсувати удар по суспільству й економіці, спричинений Brexit. Проте така величезна дірка у бюджеті, нехай навіть у планах на папері, налякала фінансистів усього світу та союзників Британії. Курс фунта й ціни на облігації держборгу впали, а потім посипалися рейтинги правлячої Консервативної партії.