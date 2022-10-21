Лідери країн – членів ЄУ досягли угоди щодо заходів боротьби з енергокризою.

Проте учасники саміту Євроунії не змогли встановили стелі цін на газ.

Учасники саміту Європейської Унії, який відбувається у Брюсселі, домовилися після 10-годинної дискусії взяти за основу пропозиції Європейської комісії для роботи над заходами щодо боротьби з енергетичною кризою. Про це повідомив телеканал ARD. Вирішено продовжувати працювати над механізмами стримування зростання цін на енергію для домогосподарств та бізнесу.

«Єдність і солідарність взяли гору. Ми уклали угоду з енергетичної теми, над якою багато працювали і домагалися поступу. Обговорення енергетичної проблеми тривало до глибокої ночі», – написав у п'ятницю, 21 жовтня, на своїй сторінці у Twitter президент Євроради Шарль Мішель

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, своєю чергою, заявила, що тепер є добрий план для роботи над цінами на енергію. Наступного тижня відповідні пропозиції ЄК обговорить Рада ЄУ з питань енергетики. Говорячи про плани спільних закупівель газу, фон дер Ляєн вказала на «зобов'язуючий елемент»: 15 відсотків потреби країн-членів у наповненні газових сховищ мають закуповуватися в рамках сукупного попиту відповідно до національних потреб.

У зв'язку з підвищенням на ринку частки зрідженого газу та планами зниження залежності від трубопровідного газу, окрім індексу цін на газ «з труби», ЄК пропонує працювати над додатковим індексом для ЗПГ. «Паралельно буде започатковано коригуючий механізм для ринку, щоб обмежити епізоди надмірного зростання цін на газ. ЄК працюватиме разом із міністрами енергетики країн – членів ЄУ над юридичною пропозицією щодо такого механізму», – пообіцяла Урсула фон дер Ляєн. Президентка Єврокомісії вкотре вказала на важливість розвитку в ЄУ відновлюваних джерел енергії та відмови від фосильних енергоносіїв.

Водночас знайти швидке рішення для приборкання зростання високих цін на енергоносії главам держав та урядів Євроунії не вдалося. Як таке рішення частина країн, наприклад Бельгія та Франція, пропонували встановити стелю цін на газ, який закуповують європейські компанії на світовому ринку. Однак інша група країн ЄУ, до якої входять Німеччина та Угорщина, не сприйняли цю ідею, побоюючись, що імпортери просто відмовляться продавати газ до Європи за штучно обмеженою ціною.