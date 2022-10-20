Прокуратура оскаржила виправдувальний вирок для екскерівників FIFA і UEFA.

Платіні та Блаттера звинувачували у хабарництві, шахрайстві, зловживанні довірою та недобросовісному управлінні.

Швейцарська прокуратура оскаржила виправдувальний вирок у справі колишнього президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій (FIFA) Йозефа Блаттера (Joseph Blatter) та колишнього голови Союзу європейських футбольних асоціацій (UEFA) Мішеля Платіні (Michel Platini). У четвер, 20 жовтня, відомство в Женеві повідомило про подання апеляції до Федерального кримінального суду, попросивши повністю скасувати рішення суду першої інстанції. Новий судовий розгляд в Апеляційній палаті може відбутися наступного року.

Нагадаємо, що цьогоріч у липні суд у Беллінцоні за підсумками процесу, який тривав два тижні, визнав Платіні й Блаттера невинними у справі про хабарництво, шахрайство, зловживання довірою і недобросовісний менеджмент. Прокуратура просила засудити кожного з них до одного року та восьми місяців позбавлення волі умовно. Звинувачення були пов'язані з переказом на конто Платіні двох мільйонів швейцарських франків, який у 2011 році зробила FIFA за дорученням Блаттера.

Екскерівник FIFA пояснював, що переказав цю суму Платіні на підставі «джентльменської угоди». Своєю чергою, колишній керівник UEFA стверджував, що йдеться про гроші, які він заробив у 1998–2002 роках, працюючи радником Блаттера у FIFA. За його словами, організація не змогла перерахувати їх йому вчасно через тяжке фінансове становище. Судовому розгляду передувало розслідування, що тривало шість років.

86-річний Йозеф Блаттер керував FIFA з 1998-го до 2015 року та подав до демісії на тлі корупційного скандалу в організації. 67-річний Мішель Платіні, який на той момент очолював UEFA, планував зайняти місце Блаттера. Проте через розслідування йому довелося відмовитися від цих планів та знятися з виборів президента FIFA.

На тлі внутрішніх розслідувань Платіні полишив посаду президента UEFA. Разом з Блаттером він був усунений від роботи у футбольній галузі на вісім років. Згодом терміни заборон для колишніх спортивних функціонерів було знижено.